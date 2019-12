Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 dicembre 2019: la Bilancia è scontenta, lo Scorpione riflette sulle emozioni del futuro

Giovedì 26 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. avevo annunciato due giornate di recupero, giovedì e venerdì, e confermo che queste sono ore in cui vorrai startene un po’ per conto tuo, lontano dalle tensioni. E sarebbe proprio il caso che l’Ariete si tenesse lontano da qualche agitazione di troppo, anche perché .di tensioni ce ne sono state tante ultimamente. Addirittura c’è chi deve ripianare i conti, chi deve vendere, mettere a posto delle questioni di carattere immobiliare. Chi ha un commercio, per esempio, deve rimettere tutto in sesto. Gennaio e febbraio sono mesi che comportano anche un certo stress da questo punto di vista, e allora bene riposare, bene rilassarsi per fare un piano d‘azione vincente nel corso delle prossime settimane. Resta aperto il discorso amore perché Venere da sei giorni ha iniziato un transito importante, quindi anche se certe questioni di lavoro vanno modificate, vanno sistemate, i sentimenti potrebbero tornare protagonisti;

Toro. il Toro oggi ha una buona giornata perché nasce con Luna, Giove, Saturno e Sole favorevoli. Innanzitutto c’è tanta voglia di programmare il futuro in maniera positiva e poi queste stelle vogliono augurarti buona fortuna anche in vista di un anno (il 2020) che potrà essere veramente di grande costruzione. Poi non dimentichiamo che il Toro è un segno di terra, quindi ama costruire, ama programmare. L’unico problema potrebbe esserci se attorno a te ci sono delle persone un po’ meno forti. Ecco perché adesso chiedi chiarezza e pretendi dedizione;

Gemelli. Superata, per i Gemelli, l’opposizione della Luna, in questo giovedì va meglio e devo dire che le ultime due giornate sono state pesanti anche a livello fisico . Bisogna recuperare un po’ di forza. Sabato e domenica i sentimenti vincono e proprio i sentimenti guidano con Venere in buon aspetto. Chissà che non nasca un grande amore, una passione o non sia confermata una storia proprio in questo periodo. Ve lo auguro. È mancata un po’ di serenità a livello lavorativo, con Giove in opposizione, e adesso anche a livello economico, legale, ci sono delle questioni che vanno superate. Anche se, ad onor del vero, alcuni Gemelli hanno già avuto delle soddisfazioni, hanno già superato delle questioni importanti nelle ultime settimane;

Cancro. Cerca di eliminare dalla tua vita qualsiasi forma di malinconia. Natale è la festa della famiglia , della riconciliazione. È passato da poche ore per potrebbe aver lasciato dentro di te un po’ di amarezza perché i Cancro – in quanto segno d’acqua- spesso si fermano a pensare a chi c’è e a chi non c’è più. Sono 48 ore che devono essere prese con le pinze perché i ricordi fanno male, anche se- come dice Leopardi, che era del segno del Cancro- “il naufragar m’è dolce in questo mare”, nel senso che poi i segni d’acqua (quando pensano al passato e magari si struggono nei ricordi) da un punto di vista proprio fisico non stanno benissimo per in fondo in questo crogiolarsi nelle malinconie provano anche un po’ di piacere. Mi raccomando, non tenere testa a inutili confronti in famiglia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È un giovedì che funziona e almeno per 48 ore puoi parlare d’amore con grande intensità , magari anche risolvere un problema. Nelle giornate di sabato e domenica si farà sentire qualche spina nel fianco e allora tutti coloro che hanno avuto problemi personali, di lavoro o anche familiari, dovranno tenersi lontano da questo genere di complicazioni. Ci vuole un po’ di coraggio in più nell’affrontare questioni economiche perché poi molti progetti dei nati Leone si sono bloccati, di recente, proprio per questo motivo. Vorresti fare grandi cose ma in realtà non si può fare molto;

Vergine. La Vergine sta per aprire un anno, il 2020, di grande forza. Tra l’altro se io apro il mio libro, l’oroscopo 2020, e apro a Vergine, proprio nell’introduzione leggo: “È un anno importante, di partenza, per tutti quelli che vogliono riuscire a fare grandi cose nella vita , nonché di arrivo per chi ha raggiunto già una posizione e vuole ricevere un incentivo o un riconoscimento”. Quindi, come vedi questo è un anno di grande intensità e tutte le difficoltà che hanno riguardato questo dicembre sembrano ormai superate. Sei lanciato verso una grande iniziativa, che ovviamente devi volere perché le stelle sono buone ma siamo noi che ci dobbiamo rimboccar le maniche;

Bilancia. Questa di Santo Stefano è una giornata un po’ sottotono. Io ti invito a fare le cose con calma. O ci sono tante cose da fare o tanti arretrati da mettere a posto. D’altronde la Bilancia ultimamente sta facendo tante cose e a volte si chiede “Ma perché sto facendo tutto questo?”. La metà delle cose che fai potrebbero essere dei piaceri che fai agli altri, nel senso che non ti va di dire no, ti senti incastrato in certe situazioni di debito, di riconoscenza . Tu sei sempre molto onesto da questo punto di vista, però quando ci sono delle persone che sono in debito con te, nei tuoi confronti, non è che si fanno tanti scrupoli, non è che ti danno tutto quello di cui hai bisogno quindi non voglio invitare i Bilancia a essere egoisti ma quantomeno a fare le cose che convengono, questo sì;

Scorpione. Una giornata nervosa e in effetti, da qualche tempo, il tuo umore è altalenante. Se devi riferirti a una persona, fare richieste particolari, in amore e sul lavoro, puoi muoverti in queste 48 ore. Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori di una settimana che porta anche lo Scorpione a riflettere su quelle che sono le emozioni del futuro e devo dire saranno estremamente positive. Poi questo è un segno che in molti casi penserà a un trasferimento, a un cambiamento, a una situazione di grande movimento che riguarda proprio le prossime settimane.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devo dire che questa seconda parte della settimana è con te. Oltretutto sabato e domenica avremo anche una Luna favorevole, quindi qui si parla di una cielo importante per le relazioni interpersonali, per l’amore e anche per le grandi imprese. Sì, perché ogni tanto hai delle grandi idee e devono essere seguite, queste idee. I più fortunati, con Giove che non è più nel segno (ma è stato nel tuo segno per molti mesi nel 2019), hanno già in mente qualcosa, hanno già firmato un accordo, un contratto. Gli imprenditori, per esempio, le persone che hanno buone situazioni da mettere in gioco non stanno decisamente ferme;

Capricorno. Giove, Saturno, Luna e Sole favorevoli e in ottimo aspetto a Urano. Come vedi, le stelle sono con te. E tu? Io penso che tu abbia delle buone idee. Tutto quello che pensi in questo periodo potrebbe diventare realtà nel 2020, e ci sono grandi progetti. Senti la voglia di reagire, anche se ogni tanto sei un po’ pessimista, troppo razionale, forse ecco troppo attaccato alla realtà . Il Capricorno più che pessimista è molto concreto, quindi finché non vede le cose realizzarsi non ci crede. Per fortuna, però, sei anche moto ambizioso e determinato, quindi non molli;

Acquario. Ecco un oroscopo importante, preludio di n fine settimana di grande interesse. Hai bisogno di vivere emozioni vere. Io consiglio a chi è rimasto fermo da tempo di fare scelte giuste perché tra l’altro in questi giorni, proprio con Venere nel segno, possono essere grandi le iniziative. Con il partner giusto al tuo fianco puoi anche pensare di cambiare vita, cosa che all’Acquario piace fare;

Pesci. Giovedì e venerdì giornate in cui avresti bisogno di un po’ di serenità. È strano ma questo Natale è stato passato con qualche pensiero di troppo, poi tu come il segno del Cancro sei vittima ogni tanto di piccole nostalgie, di riferimenti che non ci sono più. Fortunatamente, questa seconda parte della settimana è decisamente con te. È ancora molto caldo questo cielo per i sentimenti e lo sarà ancora di più a gennaio quando Venere entrerà nel tuo spazio zodiacale. Devo dire che questo è un oroscopo importante per chi vuole innamorarsi ma anche per chi vuole lanciare un messaggio moto chiaro, esplicito, a una persona che creato problemi nel passato perché quando abbiamo un ottimo oroscopo possiamo decidere se chiarire, innamorarci o vivere nuovi eventi.

