Scontro tra auto in un parcheggio, nell’impatto ha perso la vita una giovane volontaria. La Procura indaga

Ilaria Lai uccisa nel parcheggio di una chiesa, dramma a Frosinone la sera della vigilia di Natale

Il nome di Ilaria Lai, 26 anni, è tra quello delle persone che hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti nel corso di queste festività natalizie. Ilaria, laureata in sociologia e attivamente impegnata nel volontariato con il gruppo di protezione civile di Fontana Liri (Frosinoe), è morta la sera della Vigilia di Natale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da la Repubblica, la giovane si trovava in compagnia del papà quanto tutto è successo. Avevano deciso di andare insieme alla messa di mezzanotte e si erano messi in macchina per raggiungere la chiesa. Prima di entrare nel parcheggio, però, la loro vettura è stata speronata da una Giulietta che sopraggiungeva ad alta velocità.

Ilaria Lai uccisa nel parcheggio di una chiesa, sulla morte di Ilaria indaga la Procura di Cassino

Il dramma si è consumato nel parcheggio della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce (Frosinone). Ilaria e suo padre, Maurizio Lai, si trovavano a bordo di una Lancia y10. La Giulietta che li ha investito i era guidata da un ragazzo di 30 anni residente a Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Il giovane uomo è rimasto ferito, così come Maurizio Lai: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica del mortale sinistro è ora al vaglio dei Carabinieri di Sora. La Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Ilaria.

Maria Mento