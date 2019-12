Wanda Nara festeggia il Natale al caldo: la foto in bikini fa impazzire i fan

La procuratrice sportiva si sta godendo la pausa Natalizia al caldo e la foto delle sue vacanze attira “mi piace” e commenti da tutto il mondo.

Wanda Nara ha postato sul suo profilo Instagram la propria foto scattata su una spiaggia presso il Baglioni Resort Maldives. La bella argentina appare in pieno relax in un colorato bikini molto apprezzato dai suoi fan, che hanno lasciato un like in più di 252.000.

Sono oltre 1.800 invece i commenti per la moglie di Mauro Icardi, che recentemente si era raccontata a “La Repubblica delle donne” ospite di Piero Chiambretti, rispondendo alle malelingue con l’intervista che abbiamo riportato in questo articolo.

I commenti dei fan provengono da tutto il mondo e sono espressi in tantissime lingue, persino in arabo, anche se la maggior parte sono in spagnolo come “Muy linda” o “Muy sensual” ed “Hermosa”.

Non mancano ovviamente i commentatori italiani, che hanno definito Wanda “Sexy” e commentando con gli occhi a cuore “Eh si diventa ciechi”.

Certo c’è anche il commento di qualche detrattore che la insulta e offende, perchè per i maleducati è impossibile passare oltre davanti a un immagine innocua che semplicemente non si gradisce, senza dover dimostrare la propria cattiveria gratuita. Speriamo a Wanda non sia dispiaciuto l’immancabile commento allusivo ma ironico: “Allattami”. In fondo sarà l’ironia a salvare il mondo.