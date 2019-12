Elena Santarelli mamma super sexy sulla spiaggia, lo scatto fa impazzire i fan

La bellissima Elena Santarelli ha postato uno scatto dalla località turistica in cui si trova con la famiglia: la foto in costume manda in delirio i fan.

Superata la paura per le condizioni di salute del suo Giacomo, Elena Santarelli ha confidato che dopo la notizia della guarigione ha subito un contraccolpo psicologico. Mesi interi a combattere al fianco del figlio e a mostrare una sicurezza che celava il dolore, la paura e le insicurezze che si provano in questi casi l’hanno destabilizzata. Così per qualche tempo si è presa una pausa, cercando di ritrovare un equilibrio e l’energia necessaria a curare famiglia, lavoro e attività benefica.

Oggi la splendida moglie di Bernardo Corradi appare rigenerata e bella come sempre. Con una serie di scatti postati dalla località balneare in cui si trova (non c’è il nome del luogo ma sembra una zona caraibica) si è mostrata serena ed in perfetta forma fisica. In particolare uno scatto artistico ha colpito i fan: in questo Elena si trova in ginocchio sulla spiaggia, con la schiena inarcata e lo sguardo volto verso l’infinito. Una foto da calendario o da shooting pubblicitario, reso straordinario sia dal suo corpo statuario che dalla bellezza del paesaggio circostante.

Elena Santarelli mamma super sexy in spiaggia

Dallo scatto seguente capiamo che la showgirl si è concessa una “Luna di miele con figlia a seguito” e dalle stories vediamo anche che ha passato buona parte della giornata a giocare con la figlia in spiaggia. Tra il compito di moglie e quello di madre, ha trovato il tempo per fare un regalo ai fan con quella foto che ne esalta le forme perfette. Lo scatto è stato subissato di commenti di follower innamorati della bella Elena che non tralasciano di complimentarsi con lei e dimostrarle affetto. Questa pioggia di amore le farà sicuramente piacere, dandole carica ulteriore per i mesi a venire.