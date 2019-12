Manifestanti aggrediti a colpi di volpe sul parabrezza: “La razza umana non ha speranze”

Un gruppo di manifestanti è stato aggredito dai sostenitori della drag hunt tradizionale nel giorno del Boxing Day in Inghilterra.

Coma da tradizione per il giorno di Santo Stefano (Boxing Day in Gran Bretagna), nella contea di Sheffield si stava tenendo la drag hunt. Da qualche anno a questa parte la pratica sportiva, un percorso ad ostacoli in cui i cavalieri seguono i segugi a caccia di un’esca artificiale, viene avversata da alcuni manifestanti. Anche in questo 2019 i contestatori non sono mancati, ma in questo caso sono stati accolti con violenza dai sostenitori della pratica.

I manifestanti, infatti, avevano bloccato la strada per impedire che arrivassero ulteriori spettatori e questo li ha fatti inferocire. Alcuni sono scesi dalle loro auto e correndo come delle furie contro i manifestanti hanno cominciato a colpire le loro auto con carcasse di volpe o altri oggetti. La scena, invero indecorosa, è stata ripresa da uno dei membri dell’associazione animalista. Nel breve video è possibile vedere l’uomo che colpisce il finestrino con il corpo del povero animale.

Manifestanti aggrediti a colpi di volpe: sui social è bufera

Non appena il video dell’aggressione è stato pubblicato in rete, gli aggressori sono stati duramente condannati dagli utenti social. Uno di loro scrive: “Io odio persone del genere. Guardate questo ragazzo, è un essere umano disturbato”. Un altro invece scrive: “Non c’è speranza per la razza umana, io ho mollato”. Altri raccontano quanto accaduto e spiegano come l’attacco sia stato vile e violento senza alcuna ragione. Il portavoce dell’associazione sportiva che sponsorizza la caccia ha condannato gli aggressori dissociandosi dal loro comportamento e sottolineando come simili gesti non facciano altro che danneggiare la pratica. Intervistato dal tabloid ‘Metro.co.uk’ ha dichiarato: “Condanniamo questi atti completamente deprecabili compiuti da un gruppo di individui che non è assolutamente connesso con la caccia”.