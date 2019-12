Nancy Brilli hot: “Molti follower feticisti vogliono foto dei miei piedi, ma son romantici”

A “I Lunatici”, trasmissione radiofonica condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio sulle frequenze di Rai Radio 2, Nancy Brilli racconta un particolare inedito dei suoi follower su Instagram: molti le chiedono foto dei suoi piedi.

Nancy Brilli è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata a “I Lunatici”, trasmissione radiofonica condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio sulle frequenze di Rai Radio 2. L’attrice si è raccontata a cuore aperto, a partire dal suo rapporto con la notte. Un rapporto, a suo dire, molto stretto:

“Anche quando non lavoro, non è che dormo molto e mi dedico alla lettura”.

Nancy, che a Capodanno sarà a teatro, in occasione del divertente spettacolo dal titolo “A cosa servono gli uomini”, ha raccontato come ha trascorso il Natale appena passato:

“Tranquillo. Familiare. Col pesce, i pacchetti aperti, mio figlio, la mia nipotina. Molto molto tranquillo”.

Nancy Brilli sul #MeToo: “C’è stata una sorta di caccia alle streghe”

Parlando dell’anno che sta per volgere al termine e delle battaglie che hanno riguardato principalmente le donne:

“Sono accadute tante cose quest’anno, anche abbastanza inaspettate. Tutti questi movimenti, c’è come il rinfocolarsi di un femminismo. Ce n’era bisogno. Le donne per prime devono rendersi conto di valere, devono rimettere a posto la loro autostima. Dobbiamo farci rispettare, meritiamo il rispetto, dobbiamo averlo tutte a mente. Per quanto riguarda il #MeToo, c’è stato un momento in cui sembrava una caccia alle streghe. Poi si è ridimensionato, ma ha insegnato qualcosa”. A suo dire, tanto avrebbero imparato anche i più giovani, contribuendo in maniera importante a scuotere le idee. Alcune donne ancora non vogliono e non sanno fare gruppo. Parte tutto dal vedere l’uomo come preda per la sistemazione. Io mi becco questo così mi sistemo”. E così nasce una guerra in cui tutte le altre diventano “nemiche”. “Dovremmo imparare a fare più sorellanza”.

Infine, parlando del suo rapporto con i social network, Nancy ha rivelato un particolare inedito che riguarda alcuni suoi followers su Instagram:

“Ci sono dei followers che sono fissati con i miei piedi, io ho i piedi piccoli, vogliono le foto dei miei piedi, numero 36. Però sono sempre molto carini. Non sono mai aggressivi, credo siano molto romantici. Non danno nessun fastidio”.

Maria Rita Gagliardi