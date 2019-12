Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 dicembre 2019: il Sagittario deve pensare a cosa costruttive, il Capricorno dovrà decidere cosa fare

Venerdì 27 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. questo venerdì è un po’ sottotono. Avevo detto ieri che ci sarebbero state 48 ore di pensieri, ma pensieri positivi perché poi alla fine l’Ariete non è come il Cancro, come il Pesci, che pensa al passato, che vive di nostalgie. No. L’Ariete, eventualmente, sta un po’ giù e pensa a come risolvere i problemi, e semmai matura un p’ di rabbia. Ecco, questo nervosismo va tenuto sotto controllo. Se tra mercoledì e giovedì ci sono stati dei problemi si può recuperare già da stasera, per pare proprio che tu debba mettere in chiaro alcune cose anche nell’ambito del lavoro, dove c’è da sistemare l’Ariete, e poi l’Ariete spesso in questo periodo è arrabbiato, nervoso, perché non si conclude nulla. Tu sei per il cotto e mangiato, invece se ci sono delle compravendite che non vanno bene o che dovevano essere già concluse da un pezzo chiaro che se vedi dei ritardi ti arrabbi;

Toro. Questo è un venerdì forte, solo in partenza perché stasera c’è un calo di forma. Il fatto di avere un grande 2020 deve incoraggiarti a superare anche quei momenti di lieve difficoltà che ogni tanto possono capitare. Chi deve mettere a posto una questione immobiliare, chi alcune questioni economiche, a devo dire che- nella maggioranza dei casi- il 2020 porterà soluzioni e grandi tagli. Sì, perché saturno è un pianeta che lano prossimo ti dirà “o dentro o fuori”; quindi anche tu dirai a delle persone che stanno tirando un po’ troppo la corda: “A che gioco giochiamo?”;

Gemelli. Questo weekend è particolare perché tra venerdì e domenica c’è un bel recupero che purtroppo non c’è stato attorno a Natale. Chi è stato male, chi ha dovuto aprire una discussione: diciamo che molti hanno dovuto vivere un contrasto, ma le stelle del weekend sembrano molto generose e lo saranno ancora di più con i Gemelli che vogliono innamorarsi, perché questo è un cielo che improvvisamente può portare un interesse con Venere e Luna favorevoli;

Cancro. Luna opposta, Giove e Saturno contrari. Non è che le cose stiano andando male, ma ogni cosa che fai costa fatica. La buona notizia del 2020 e che Saturno, prima parzialmente e poi definitivamente, non sarà più opposto. Quindi, stai notando che alcune situazioni che avrebbero dovuto avvantaggiarti non si sono poi realizzate, quindi se aspettavi che una persona ti aiutasse non ti ha aiutato, se c’è una precarietà nel lavoro ancora non è passata. Ti sei un po’ agitato, ultimamente, e questa confusione non deve entrare nelle vicende sentimentali.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo venerdì cercherai di risolvere i problemi che ti assillano, ma in qualche caso non sarà facile. Potrebbe esserci anche un piccolo calo fisico. Il Leone va sempre ammirato, io lo dico spesso alle persone che hanno a casa una persona nata sotto questo segno zodiacale. Non adulato inutilmente, perché il Leone detesta le persone false, però certamente spinto, ecco. Se tu in questo periodo non senti di avere un clan che ti sostiene potresti arrabbiarti , potresti sentirti un po’ giù di corda. Il Leone, come ho scritto nel mi libro del 2020, è un segno favorito. Vi leggo l’inizio del capitolo: “Un anno costruttivo, soprattutto nella prima parte, mentre nella seconda ci sarà da affrontare un cambiamento di lavoro o qualche problema di orgoglio ferito”. Quindi, direi che proprio questi giorni e i primi mesi del 2020 saranno importanti per mettere in chiaro alcune cose;

Vergine. In questo venerdì regna la voglia di dire tutto quello che pensi e questo modo di fare potrebbe suscitare qualche polemica. Al momento nulla ti importa di più di fare chiarezza nella tua vita. chiarezza perché? Perché se tu non vedi le cose in ordine, o comunque secondo il tuo schema mentale, ti sfuggono dei particolari e poi non riesci a essere costruttivo. Questo è un momento creativo, funzionale e interessanti per tutti i progetti legati al futuro. Chi ha già una bella situazione lavorativa potrà confermare un successo entro poche settimane;

Bilancia. Questo Bilancia è un po’ confuso, con un venerdì sottotono. Non è preoccupante questa situazione, ma abbiamo certamente un recupero per il fine settimana. Oggi sembri ancor a preda di tante tensioni. Hai bisogno di una spinta? Di più energia? Forse adesso è un po’ difficile trovarla, ma il weekend annuncia giornate più facili anche per parlare d’amore, per relazionarsi agli altri. Quindi il consiglio è di rimandare tutto ci che non va e se oggi ti senti un po’ nervoso di non parlare prima di domani. A volte può sembrare che tutto sia contro di te, ma non è così;

Scorpione. Hai bisogno di coraggio, un piccolo coraggio in più che serve- tra l’altro- anche per fare delle scelte importanti che potrebbero cambiare la tua vita. Ognuno può cambiarla a livelli diversi, a seconda delle età: un 20enne può andare a lavorare fuori, una persona che ha più di 50 anni di fare la vita che ha sempre desiderato e che non ha mai potuto fare. Ci sono delle trasformazioni esistenziali che riguardano lo Scorpione e anche il 2020. Infatti, come ho scritto nel mio libro, questo è un segno in netto vantaggio per quanto riguarda i prossimi mesi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un weekend in crescendo con una nuova emozione che sale, con una grande voglia di recuperare il tempo perduto. Spero che Giove, nel segno del 2019 (ormai non è più con te ma lo è stato), abbia già portato una nuova iniziativa, un piccolo successo personale. Magari anche un nuovo lavoro da seguire in proprio, perché è tempo di valutarlo al meglio. È importante, in questo periodo, pensare anche a qualcosa di molto costruttivo. Chi ha un ascendente Leone, Ariete o Toro potrebbe pensare a un 2020 con maggiori guadagni;

Capricorno. È un anno rilevante il 2020. Ne parlo perché ci saranno delle novità. Tra l’altro, domenica 29 dicembre, se avete voglia, ci vediamo dalle 14:00 a domenica in con Mara Venier: tutto nel dettaglio per quanto riguarda i segni, ma anticipo già da ora che Giove e Saturno nel tuo spazio zodiacale (come ho detto di recente) formano un transito talmente epocale che tu entro pochi mesi potrai decidere se continuare o no un certo progetto, se lanciarti o no in una situazione importante. Solo se lo desideri davvero devi fare le cose. Opportunità;

Acquario. L’Acquario in questo weekend ha un oroscopo importante. Poi sabato e domenica saranno delle giornate che vedranno Luna e Venere transitare nel segno, e questo rende anche gli Acquario più indecisi decisi in amore. Sappiamo che spesso questo segno, soprattutto nell’adolescenza, gioca a fare la primula rossa in amore. non sa se concedersi oppure no, ha paura di perdere la sua libertà, ma questo anno in arrivo è importante e farà perdere i freni inibitori- e anche le reticenze- a quegli Acquario che hanno sempre giocato in difesa;

Pesci. Questo weekend aiuta a recuperare emozioni positive. Certo, c’è stata qualche spesa di troppo da compensare. Dal punto di vista lavorativo tu fai sempre molto e forse hai ricevuto meno di quanto hai dato, ma ci sarà una ricompensa a breve. Credo che molti risentano proprio di questo momento di tensione, perché se guardano al passato pensano di aver dato troppo e se pensano al futuro ritengono di modificare un po’ questo atteggiamento. La mancanza di accettazione o di una conferma può essere fonte di lieve disagio. L’anno si conclude in modo favorevole e ci saranno presto delle belle novità.

