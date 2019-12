Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 27 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 27 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 27 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show, condotto da Mara Venier, “La porta dei sogni”. A seguire, una nuova puntata di TV7.

Su Rai 2 va in onda il film “Saving Mr Banks”: Nel 1961, la scrittrice P.L. Travers viaggia da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney e discutere del di lui desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di “Mary Poppins”, best seller mondiale pubblicato dalla Travers nel 1934. Contrariamente ad ogni aspettativa, Disney si ritrova di fronte ad una sessantenne che, con le idee ben chiare sugli intenti commerciali del progetto, non è disposta ad accettare alcun tipo di compromesso. Con molti conti in sospeso con il proprio passato, durante il suo soggiorno in California la Travers comincia a riflettere sull’infanzia vissuta in Australia a inizio secolo, quando le difficoltà vissute dalla sua famiglia, l’affetto del padre Goff e la solarità della zia Ellie hanno posto le basi per l’ispirazione dei personaggi di mister Banks e Mary Poppins, i due protagonisti del romanzo. Pur riluttante a concedere i diritti a Disney, P.L. realizza presto che il produttore ha i suoi buoni motivi personali per voler realizzare il film. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Il Cacciatore”.

Su Rai 3 va in onda il film “Un matrimonio da favola”: Margarita, la bellissima figlia di El Comandante, leader indiscusso di un paese caraibico, è prossima alle nozze con Pineda, il vice del dittatore scelto per lei dal padre. Durante un viaggio in auto, Margarita investe, nel tentativo di schivare un maiale, un povero pescatore di nome Rogelio. Preoccupata per l’uomo, la ragazza lo assiste durante la sua lunga convalescenza e finisce con l’innamorarsene, nonostante l’enorme differenza di classi sociali che li separa. Nel frattempo, la stabilità del regime è seriamente minacciata da un caso di acque contaminate, tanto che molti pensano di lasciare l’isola, mentre Pineda trama nell’ombra. Subito dopo, la rubrica “La mia passione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”, seguita dal docureality “Piccole luci”.

Su Canale 5 va in onda il film cult “La vita è bella”: verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanotti lasciano la campagna per trasferirsi in città. Guido, il più vivace, vuole aprire una libreria nel centro storico, l’altro Ferruccio fa il tappezziere, ma si diletta a scrivere versi comici e irriverenti. In attesa di realizzare le loro speranze, il primo trova lavoro come cameriere al Grand Hotel e il secondo si arrangia, come commesso, in un negozio di stoffe. Camminando, Guido si innamora di una maestrina, Dora, e per conquistarla, inventa l’impossibile. Le appare continuamente davanti, si traveste da ispettore di scuola, la rapisce con la Balilla. Ma Dora si deve sposare con un vecchio compagno di scuola, e tuttavia non è soddisfatta perchè vede molto cambiato il carattere dell’uomo. Quando al Grand Hotel viene annunciato il matrimonio, Guido irrompe nella sala in groppa ad una puledro e porta via Dora. Si sposano ed hanno un bambino, Giosuè. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fred Claus-Un fratello sotto l’albero”: Santa Claus ha un fratello maggiore, Fred, che per tutta la vita ha dovuto sopportare il confronto con lui, Babbo Natale. Arrestato per essersi appropriato di beni che aveva il compito di requisire, viene affidato alla custodia del fratello, che pone come condizione il suo ritorno al Polo Nord e il suo impegno a partecipare all’attività di famiglia. In seconda serata, il programma sportivo “2019-Emozioni sport”.

Su La 7 va in onda il film “Tutte le donne della mia vita”: Davide, di professione cuoco, perde il lavoro. In cerca di consolazione, apre l’agenda e chiama le donne con cui è stato in passato, ma tutte stanno cercando di dimenticarlo. Per la prima volta della sua vita è costretto a fare un bilancio e a capire cosa ha sbagliato. Subito dopo, il film “The Women”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda la finale di “Junior Bake Off”.

Maria Rita Gagliardi