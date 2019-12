Degrado a Venezia: il Ponte di Rialto a Natale usato come toilette. La foto è virale

La fotografia è stata postata sul proprio profilo Facebook dal fotografo Marco Sitran, ex presidente del comitato referendario Mestre Venezia Due grandi città

Il fotografo Marco Sitran, ex presidente del comitato referendario Mestre Venezia Due grandi città, ha postato su Facebook la foto di un passante, intento presumibilmente ad utilizzare il ponte come bagno a cielo aperto.

Molte volte si è parlato della necessità di decoro nelle città che, come Venezia, raccolgono numerosi turisti con tutte le difficoltà che questo può comportare. Sono state prese in passato anche diverse misure in proposito, come vietare di consumare cibo seduti sui monumenti, ma in questo caso si parla di un problema persino maggiore.

Alla foto della persona con le terga in vista tra i passanti, il fotografo ha accompagnato il proprio commento: “Buon natale e buone feste da Venezia, illuminata e con toilette sul ponte di rialto. Il massimo degrado e comfort… per i pochi fortunati!”