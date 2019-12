Il Cantante Mascherato, tutto sul nuovo programma di Rai 1 e gli indizi sui concorrenti

Tutto sul “Cantante Mascherato”, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e gli indizi sui concorrenti.

Debutterà il prossimo 10 gennaio, su Rai 1, “Il Cantante Mascherato”, nuovo programma di intrattenimento della prima serata della tv di Stato. Il format del programma è nato in Corea del Sud, ma è diventato un fenomeno di natura mondiale, dopo essere approdato negli Stati Uniti.

Il regolamento della trasmissione prevede che otto personaggi famosi si sfidino per quattro settimane con indosso una maschera e non potranno rivelare, fino al momento dell’eliminazione o della vittoria finale, la loro reale identità. Le maschere, scelte dagli stessi vip, saranno quelle di Mostro, di Angelo, di Unicorno, di Coniglio, di Pavone, di Leone, di Barboncino e di Mastino Napoletano. Ogni performance verrà giudicata dal televoto, dai like sui social e da una giuria di esperti composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto.

Gli indizi sui concorrenti de “Il Cantante Mascherato”

Le identità dei vip, che si celeranno dietro le maschere, sono assolutamente top secret, ma nella giornata di ieri, Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha fornito degli indizi, volti ad aiutare il pubblico da casa a capire chi siano i concorrenti in gioco. Eccoli di seguito:

– ha partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo

– ha collezionato 5 vittorie al Festival di Sanremo

– ha venduto 250 milioni di dischi

– ha condotto oltre 70 programmi

– ha interpretato 25 film

– ha tenuto concerti in tutto il mondo, in oltre 30 paesi

– ha pubblicato 88 album

– ha fatto milioni di ore televisive

Chi si nasconde dietro le maschere? Lo scopriremo a partire dal prossimo 10 gennaio!

Maria Rita Gagliardi