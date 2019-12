E’ morto uno dei più grandi vincitori di sempre. Divenne famoso per il jackpot milionario

Il vincitore di uno dei più grandi jackpot milionari del Regno Unito non potrà più godersi i suoi soldi fortunati.

Colin Weir, 71 anni, è infatti deceduto, e la notizia ha già fatto il giro del web.

Colin e la moglie Chris, residenti a Largs, nell’Ayrshire settentrionale, hanno ottenuto il premio di 161 milioni di sterline nel 2011. La notizia della vincita ebbe molto risalto in tutto il Regno Unito e anche all’estero. All’inizio di quest’anno la coppia ha confermato che avrebbero divorziato dopo 38 anni di matrimonio.

“È con profonda tristezza che annunciamo la morte di Colin Weir dopo una breve malattia – hanno fatto sapere gli avvocati del 71enne – Vorremmo chiedere la privacy per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento angosciante. Non verranno fatti ulteriori commenti se non quello di offrire un sincero ringraziamento allo staff dell’ospedale universitario Ayr per le loro cure davvero compassionevoli”.

Colin Weir lavorava come cameraman per la TV

Colin Weir lavorava come cameraman per la TV, mentre sua moglie era un’ex infermiera psichiatrica. La notizia della loro intenzione di dividersi si è diffusa ad aprile di quest’anno. La coppia, che ha due figli, nel 2013 ha creato The Weir Charitable Trust (un’associazione benefica) e ha fatto una donazione a una squadra di calcio della comunità di Largs.

Hanno anche investito nel Partick Thistle Football Club, che ha portato al reinserimento della struttura giovanile nella Thistle Weir Youth Academy. Una parte del Firhill Stadium è stata chiamata Colin Weir Stand.