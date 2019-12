Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 dicembre 2019: l’Acquario recupera, i Pesci devono sbloccare il loro cuore

Sabato 28 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica giornate importanti per te che sei finalmente al centro dell’attenzione e soprattutto direi che sei al centro dell’attenzione di te stesso perché nel corso degli ultimi mesi hai messo al centro dell’attenzione gli altri e questo ti ha decentrato. È il caso di dire che l’Ariete per dare agli altri, per essere anche forte nei confronti della propria vita e di aiuto alle persone che stanno attorno, deve avere un’alta considerazione di sé; per ogni tanto ti sei chiesto chi te l’ha fatto fare di portare avanti certe imprese. Nel lavoro sappiamo che negli ultimi due mesi ci sono stati dei cambiamenti, addirittura c’è chi ha chiuso un percorso. I commercianti hanno dovuto ricedere i propri conti, magari consolidare i propri affari vendendo qualcosa, chi aveva più situazioni le ha ridotte, quindi certamente non andiamo ad aumentare la tua presenza nelle situazioni di carattere pratico ma andiamo a definire meglio tutto quello che è importante trascinare nel 2020. Diciamo che questo è un periodo utile per farti aiutare e l’amore potrebbe essere di nuovo protagonista;

Toro. Il Toro ha un weekend leggermente sottotono. Attenzione agli sbalzi di temperatura, ai soliti problemi alla gola. Non stanno tornando i tempi cupi: anzi. Abbiamo un 2020 importante. Se ogni tanto, anche se l’anno 2020 sarà dalla tua parte, ti dirò “Giornata no, giornata poco attiva” non devi pensare che mi rimangio le parole: è normale che su 365 giorni ci saranno anche delle giornate tese, però poi- nel complesso- il 2020 sarà un anno dalla tua parte;

Gemelli. Sabato e domenica sono giornate interessanti per te che devi cercare di dimenticare le difficili vicende di lavoro degli ultimi tempi e forse anche qualche conto in sospeso. Conto, in qualche caso, legato addirittura a questioni legali ma anche finanziarie. Mercurio resta ancora in aspetto critico e questo significa che tu sei un po’ pigro? Strano, perché di solito fai tutto di corsa, ma in questi giorni hai bisogno di riprendere un po’ di serenità. Ci vuole pazienza;

Cancro. Mi piace questo fine settimana per il segno zodiacale del Cancro perché, nonostante Giove e Saturno opposti, c’è da dire che tu hai una grande capacità di resistenza. Poi, dal punto di vista tecnico, le opposizioni in astrologia sono meno influenti delle quadrature perché l’opposizione è una lotta contro qualcuno (che si può, quindi, superare). Se ho una battaglia in corso può essere difficile da potare avanti, però posso vincerla e penso proprio che il 2020 ti aiuterà a sfidare e vincere persone che ti hanno tenuto un po’ ostaggio di certe tensioni e sentimenti. È un punto di riferimento, questo cielo, per chi ha ancora dei dubbi riguardanti il futuro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questo è un sabato che porta emozioni positive. Dal punto di vista delle relazioni sociali, degli incontri, abbiamo qualcosa in più. Solo domenica chiedo di fare attenzione perché ci sarà una Luna opposta. Questa Luna potrebbe generare, nel caso ci siano stati contrasti emotivi, personali, qualche dubbio. Non arrabbiarti perché potresti finire dalla parte del torto;

Vergine. Sei sempre molto diffidente in amore oppure (soprattutto gli uomini) a una certa età pensi al lavoro e ritieni che sì, l’amore sia interessante ma non così importante da poter sconvolgere la vita. Attento perché il 2020 è un anno che improvvisamente potrebbe tornare a essere valido per i sentimenti, e quelli che hanno una storia a metà o ufficiosa potrebbero renderla ufficiale. Mai dire mai: anche chi ha sempre detto “No, io non mi innamorerò più” potrebbe essere coinvolto da stelle particolarmente emozionanti;

Bilancia. La Bilancia ha un weekend interessante. Questo sabato parte con Luna e Venere favorevoli, e se c’è stato (nel corso delle ultime 24 ore) un problema, si può recuperare. Diciamo che non escludo piccole polemiche nel lavoro, ma solo perché in questo periodo tu hai detto sì a delle persone a cui forse avresti dovuto dire no. La Bilancia, anche quando (dopo una certa età) diventa più consapevole del proprio valore e anche più determinata nelle proprie azioni, alla fine resta sempre una persona di cuore. Quindi, se ti chiedono di fare una cosa che a te non va di fare però ti senti un po’ in debito con certe persone, ti dispiace dire no, alla fine la fai e poi ci rimetti perché tu hai una buona intuizione, sai quali sono le cose che valgono e quelle che invece è meglio tralasciare. Ci vuole un po’ di coraggio nell’affrontare gli altri;

Scorpione. Sabato e domenica giornate in cui devi fare tutto con calma. Forse sono giornate frenetiche per colpa di tensioni che sono nate in famiglia e in amore. Tu sei un po’ sotto pressione. Ribadisco: cerca di fare tutto con molta calma, senza strafare, anche perché lo Scorpione nervoso è uno Scorpione che poi coinvolge tutti nella propria malinconia, nella propria agitazione, e rischia di sbagliare dicendo cose che non pensa.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Luna e Venere favorevoli incidono in maniera positiva su questo weekend. Aprirsi al divertimento, alle emozioni, alle cose nuove, non solo è importante ma addirittura basilare. E sono giorni utili per incontrare persone che ti vogliono bene. È difficile non voler bene a un Sagittario perché ti coinvolge con il proprio ottimismo, con la propria voglia di fare, quindi questo è un oroscopo di forza per tutti;

Capricorno. Il Capricorno ha voglia di liberarsi di un peso, anche semplicemente parlando in modo chiaro a una persona che ha creato dei problemi. Questo periodo è eclatante. Penso proprio che tu vorrai portare avanti un progetto costi quello che costi. O adesso o mai più: questo potrebbe essere il motto del 2020, quando il Capricorno sfrutterà al meglio Giove e Saturno in questo segno. Giove rappresenta l’espansione, Saturno il rigore, e quindi qui penso a progetti che possono essere calibrati, portati avanti con grande severità, ma anche a chiusure rispetto a cose che sono in perdita e non ti interessano più;

Acquario. L’Acquario, in questo weekend, recupera il terreno. Può vivere emozioni sincere. C’è da dire che tu hai bisogno di serenità in tutto, anche nelle storie nate da poco, però- come spiegavo anche ieri- anche gli Acquario più primule rosse, quelli che hanno sempre detto no all’amore, potrebbero lasciarsi coinvolgere da emozioni. Ed ecco perché mai dire mai. Il 20020 sarà un anno che stupirà gli Acquario e, insomma, questo è già un evento. Con Saturno nel segno in certi mesi, soprattutto primaverili, dovrai comunque tagliare e fare cose che ti interessano. Magari anche considerando un piccolo pericolo da affrontare. Per esempio, chi ha fatto sempre lo stesso lavoro potrebbe cambiarlo e questo costituirà un piccolo rischio, ma l’Acquario da questo punto di vista non ci sente. Quando vuole cambiare, quando vuole vivere in maniera diversa, affronta anche qualche pericolo;

Pesci. È un sabato interessante, con Giove e Saturno favorevoli che indicano la possibilità di vincere delle sfide, e non ci dimentichiamo che gennaio sarà un mese ideale per le amicizie, per i rapporti. Chi è stato male nel passato, chi ha chiuso una storia ha più coraggio per andare avanti. Non bisogna pensare al passato e a quello che non c’è più. C’è anche chi è indeciso tra due relazioni. Molto interessante questo periodo. Chiusura dell’anno favorevole e favorita per tutti quelli che vogliono vivere passioni sincere. È tempo di sbloccare il tuo cuore e anche di dire come la pensi, se qualcosa non è andata bene.

Maria Mento