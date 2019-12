Pubblicati gli indirizzi di 1097 tra poltici, star e funzionari dell’antiterrorismo: gravi rischi per la sicurezza

Per errore sono stati resi noti gli indirizzi di oltre mille personaggi influenti. Tra di loro anche Elton John, il governo costretto a scusarsi

Ha dovuto ammetterre l’errore e si è trovato costretto a scusarsi il governo del Regno Unito, in seguito alla diffusione degli indirizzi di oltre mille personaggi influenti. Sono tutti destinatari delle tradizionali onorificienze reali e questo implica gravi rischi per la sicurezza. Vi sono infatti politici e diverse star, su tutte Elton John, oltre a funzionari dell’antiterrorismo e della difesa. Un episodio che ha alzato un vero e proprio polverone e a poco sono servite le scuse dell’ufficio del gabinetto che ha assicurato di aver risolto in tempi rapidi il problema. La lista in questione riguarda i New Years Honours la cui assegnazione è programmata per il 2020: ma accanto ai nomi pubblicati sul sito dell’esecutivo, sono comparsi a sorpresa gli indirizzi delle loro abitazioni, codice postale compreso.

Quali sono i nomi presenti sulla lista

Un portavoce dell’ufficio di gabinetto ha parlato di una falla e dichiarato che le “informazioni sono state rimosse il più presto possibile”. Ci sarebbe voluta circa un’ora e tutte le persone colpite, 1097 in tutto, avrebbero ricevuto le scuse. Oltre al già citato Elton John vi sono anche, tra gli altri, l’attrice Olivia Newton John, la cuoca televisiva Nadiya Hussain, il giocatore di cricket Ben Stokes e una serie di personalità considerate particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza.