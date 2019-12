Saldi invernali 2020: ecco il calendario con tutte le date

Dopo una piccola pausa al termine dello shopping Natalizio, si attende con interesse l’inizio dei saldi invernali, appuntamento molto atteso e preceduto dalla solita domanda: quando iniziano i saldi?

Terminati gli acquisti di Natale, inizia il conto alla rovescia per l’inizio dei saldi invernali, un appuntamento immancabile per gli appasionati dello shopping ma anche per ottenere buoni affari su compere necessarie.

Quest’anno i saldi incominceranno tra il 4 e il 5 gennaio in quasi tutte le regioni d’Italia. Come ogni anno ci sono alcune variazioni da Nord a Sud: in Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia ci saranno gli anticipi già dal giorno 2. Il termine degli sconti è previsto invece tra fine febbraio e inizio marzo.

Il calendario con le date dei saldi invernali, regione per regione:

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo

Basilicata: 5 gennaio – 1 marzo

Calabria: 4 gennaio – 3 marzo

Campania: 4 gennaio – 3 marzo

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 4 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 4 gennaio – 4 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio

Trentino-Alto Adige: 4 gennaio – 15 febbraio (per i comuni nelle zone di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta); 15 febbraio – 14 marzo (per i comuni di Tires, Castelrotto, Renon Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta)