Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 28 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 28 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 28 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Aber-Il figlio del vento”: il dodicenne Lukas salva la vita di un aquilotto caduto dal nido e decide di allevarlo in gran segreto, fino al giorno in cui potrà volare libero. A seguire, il film “Natale a Palm Springs”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Instinct”.

Su Rai 3 va in onda il programma musicale “In arte-Gianna”. In seconda serata, “Un giorno in pretura Rai – Il lato oscuro del buon maestro”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La giustizia di una madre”: la madre e la sorella di un bambino scomparso si convincono che l’autore del rapimento sia l’ambiguo vicino di casa. Sebbene non abbiano alcuna prova, decidono di prenderlo in ostaggio e di costringerlo a confessare. Subito dopo, il film “Una estranea fra noi”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, lo show musicale, con protagonisti Al Bano e Romina Power, “55 passi nel sole”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Daddy’s Home 2”: Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta, all’aeroporto, arrivano i loro padri: l’attraente padre di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze, così, si trasformano in un vero caos. In seconda serata, il film “Il professore matto”.

Su La 7 va in onda il film “Assassinio sul treno”: attraverso il finestrino di un treno, l’anziana Miss Marple scorge un uomo intento a strangolare una ragazza. La polizia non dà retta al suo racconto, ma un bibliotecario si. I due cominciano a indagare: travestiti da casellanti, perlustrano la linea ferroviaria e scoprono una traccia che porta alla villa dei Crackenthorpe, presso cui Miss Marple si fa assumere come cameriera. Subito dopo, il film “Assassinio a bordo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Frozen Planet”.

Maria Rita Gagliardi