Automobile si schianta contro albero e si divide in due, ci sono un morto e un ferito

Terribile incidente stradale mortale stamane, intorno alle ore 11:00, nel territorio del Comune di Scorzè (Venezia, Veneto). Una vettura- sulla quale viaggiavano due uomini- è uscita fuori strada ed è andata a impattare contro un albero. Le conseguenze sono state tragiche e l’automobile è stata fisicamente divisa in due a causa del violento urto con il tronco. Per quanto riguarda le due persone che al momento del sinistro si trovavano nell’abitacolo, il passeggero ha purtroppo perso la vita. L’uomo alla guida del veicolo non è morto ma è rimasto gravemente ferito.

Intorno alle ore 11:00 di oggi 29 dicembre 2019, in Via Tito Speri a Scorzè (Venezia), un incidente stradale mortale ha causato la morte di un uomo e il grave ferimento di un’altra persona. Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, la vettura (si tratta di una Golf Gti) sarebbe uscita di strada e sarebbe prima finita in un canale di scolo, prima di fermare violentemente la sua corsa contro in tronco d’albero disposto sulla traiettoria percorsa dalla macchina fuori controllo. Nessun altro veicolo sarebbe, dunque, stato coinvolto in quello che appunto appare essere un incidente autonomo.

Incidente stradale mortale autonomo a Scorzè, il conducente della vettura lotta tra la vita e la morte

L’impatto con il tronco ha fatto sì che l’auto, completamente distrutta, si dividesse in due parti diverse. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere le due persone che si trovavano a bordo. Per il passeggero, purtroppo, non c’è stato niente da fare. In quanto all’autista, attualmente si trova ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni di salute. Non si conoscono ancora le generalità della persona che ha perso la vita.

L’esecuzione dei rilievi scientifici sulla scena del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri, che adesso dovranno accertare i motivi che abbiano potuto condurre la macchina a uscire fuori strada.

Maria Mento