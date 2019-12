La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 30/12/2019 al 05/01/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per l’Ariete

Ariete. Sul lavoro è tempo di essere determinati e di fare valere le tue proposte: la settimana che arriva è buona per questo, e soprattutto lo è la parte centrale dei prossimi sette giorni. Devi vivere i sentimenti con positività, anche se non è facile dirlo specialmente a chi ha sofferto nel passato e ha dei ricordi dolorosi. Il consiglio: non cercare negli altri quella tranquillità d’animo che deve venire da te stesso. Vorresti andare a convivere o sposarti? Queste sono scelte da ponderare per bene. La fortuna indica che il livello di stress alto e che venerdì ci sarà troppo impeto da gestire.

Tre stelle per Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia

Gemelli. In amore devi vivere ci che fa stare bene a te, quindi non devi preoccuparti di cosa pensano gli altri della tua relazione. Qualche difficoltà interiore o agitazione da contenere ci sarà nella giornata di Capodanno. Discussioni di troppo saranno possibili specialmente con Vergine e Sagittario, ma non bisognerà dar peso a questi screzi. Sul lavoro è il momento giusto per agire: sono favoriti i commerci e le questioni di tipo legale. La fortuna dice che devi stare attento e non azzardare. Dal cinque gennaio miglioramenti;

Cancro. Sorgono dubbi, dal punto di vista professionale, per tutti i Cancro che vivono delle situazioni di cui da tempo hanno le tasche piene. Il periodo prevede cambiamenti. Devi sostenere spese che non avevi previsto per famiglia e casa. Giornata piuttosto agitata quella di venerdì, se stai vivendo una crisi di coppia. Devi mettere in chiaro tante cose anche se dovresti cercare di evitare le tensioni. Qualcuno ti ha deluso o ferito? Adesso puoi recuperare. I rapporti con Ariete e Capricorno saranno più tesi. La fortuna dice che le giornate da usare meglio- pur rimanendo nelle tue possibilità- sono quelle del fine settimana;

Vergine. Dubbi d’amore, per te, agli inizi del 2020. Le stelle sono dalla parte di chi vuole portare acanti situazioni importanti nel tempo, come convivenze e matrimoni. L’anno è ottimo per tutti coloro che vogliono vivere liberamente i sentimenti, o devono dimenticare una storia finita male o vogliono renderne ufficiale una ufficiosa, ma questa settimana, nello specifico, non è delle migliori: vivrai come a rallentatore. Dal punto di vista professionale, le stele ti invitano a mantenere lo status quo e a non accettare nuove situazioni professionali. Devi avere pazienza con gli impegni e le prove da superare che la vita lavorativa ti sottoporrà. La fortuna dice di stare attenti ai primi giorni dell’anno, causa lo stress che potrebbe colpirti;

Bilancia. La situazione lavorativa, in questa settimana in arrivo, sarà abbastanza equilibrata per la Bilancia. Ma il 2020 ha in serbo delle sorprese che arriveranno quanto prima, ed entro primavera una collaborazione muterà. Giovedì e venerdì non devi fare troppe cose. Venere in buono aspetto porta possibilità relazionali interessanti, specialmente nella giornata di domenica. Chi vive una storia ufficiale potrebbe conoscere una crisi: può darsi che uno dei due si sia stancato di questa situazione “clandestina”. Attenzione ai rapporti vissuti con persone intransigenti o lontane. La fortuna consiglia di agire con molta calma.

Quattro stelle per Toro, Leone, Scorpione, Acquario e Pesci

Toro. In amore non ci sono drammi insormontabili. Tuttavia, la giornata di domenica sarà difficile a causa di una Venere dissonante che si farà sentire. Ci possono essere contrasti per motivi di denaro o per incomprensioni. Sei in agitazione perché vuoi avere delle risposte d’amore che invece tardano ad arrivare. Sul lavoro dovresti staccare un po’ e dedicarti ad altro. Le stelle consigliano di non fare troppo. Il 2020 ti porta forza, ma devi agire con calma. La fortuna dice che la Luna rende favorevoli le giornate di sabato e domenica;

Leone. Non è possibile dire se i nuovi rapporti d’amore, per il Leone, andranno bene o male: questo dipende anche dall’oroscopo personale e ogni situazione è comunque a sé. Probabilmente, in questo periodo, c’è chi sta vivendo un contraddittorio con la persona del cuore. Le stelle sono incerte e ti dicono che non conviene mettersi contro qualcuno, in special modo domenica. gli ultimi mesi, difficili dal punto di vista economico, inducono a essere ora più cauti con investimenti, spese e decisioni patrimoniali in genere. Sul lavoro vai avanti ma attenzione alle richieste assurde. La fortuna dice che l’inizio dell’anno è foriero di ottime occasioni;

Scorpione. Un successo immediato, per te, è in arrivo sul lavoro. I progetti che hai fatto partire daranno i risultati sperati. Potresti avere la possibilità di cambiare sede di lavoro. Le stelle dicono che la giornata di Capodanno è buona. In amore, le relazioni più importanti rimangono tali anche se Venere è dissonante. Ci sono, comunque, delle discussioni in vista: forse il partner non ti ascolta o vuoi tenere tu le redini? Ma sei sicuro che essere testardo sia la soluzione migliore? Confronti nel fine settimana. La fortuna dice che la Luna in ottimo aspetto a Capodanno ti aiuterà a prendere delle decisioni sul futuro;

Acquario. Venere nel tuo segno dona forze all’amore e sei capace di vivere con ottimismo le nuove relazioni sentimentali. Chi fa la solita vita da tempo sente comunque la necessità di cambiare che in genere è tipica dell’Acquario. Chi ha chiuso una storia d’amore non deve perdere la speranza perché ci saranno opportunità. Sul lavoro ti serve lucidità per affrontare qualche problema di denaro. Ci sono fatture pagate in ritardo o addebiti indesiderati. Devi vivere tutto con serenità. La fortuna dice che la giornata di venerdì ti porterà qualcosa in più;

Pesci. Giove non più contrario ti spinge verso la serenità. La settimana lavorativa è buona e puoi cambiare, dentro e fuori. Usa l’intuito. Situazione economica in crescita. La Luna sarà nel tuo segno nella giornata di Capodanno e questo è di buon auspicio per l’amore. Hai voglia di rimetterti in gioco e questa voglia è crescente. Qualche difficoltà potrebbe esserci all’inizio di gennaio, ma hai la capacità di trasformare gli ostacoli in cose positive. La fortuna dice che ci saranno buone intuizioni nelle giornate del 31 dicembre e di Capodanno.

Cinque stelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario. Settimana positiva e da sfruttare per i nati sotto il segno del Sagittario, che saranno pervasi da un ottimismo da cavalcare. Venerdì, lavorativamente parlando, sarà una delle giornate migliori della settimana. Sfrutta la creatività: è il tuo punto di forza. Le stelle dicono di sì all’amore e Marte ti porta energia da spendere nei sentimenti. La tua vita sta cambiando, per tua scelta o per scelta del destino, e tu riesci a seguire l’onda positiva che porta tutto questo. Chi ha chiuso una storia d’amore e vuole buttarsi in un’altra è favorito. La fortuna dice che nelle tante cose che farai nei prossimi sette giorni potrebbe esserci anche lo zampino della dea bendata;

Capricorno. Tanti pianeti nel tuo segno e questo significa che hai una grande capacità di prendere decisioni. Questo vale in amore, dove scoprirai che i nuovi rapporti sono importanti. Vuoi prove concrete da parte della persona che dice di volerti bene. Entro gennaio arrivano occasioni da sfruttare in amore. Domenica 5 la Luna favorevole ti aiuta. Sul lavoro ti impegni al massimo e in questi giorni ti capiterà di dover dimostrare a qualcuno di essere in grado di portare a termine un compito. Puoi realizzare concretamente un progetto avviato la scorsa estate. Venerdì non sarà una buona giornata, sotto il profilo lavorativo. La fortuna dice che venerdì 3 gennaio sarà meglio evitare di prendere rischi.

