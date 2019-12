Giocano gli stessi numeri per un anno e vincono 18mila euro al Superenalotto

Un gruppo di amiche ha fatto quattro al Superenalotto, più superstare, giocando gli stessi numeri tutte le settimane per un anno

Vincere al Superenalotto con un po’ di strategia. Ci sono riuscite un gruppo di donne, come raccontato dall’Unione Sarda, utilizzando uno stratagemma che a quanto pare ha funzionato: hanno giocato per un anno intero gli stessi numeri centrando, si legge, i quattro punti ed il superstar. Il tutto con una giocata da sei euro che, tolte le tasse, ha prodotto una vincita di ben 18mila euro. La schedina è stata giocata in una tabaccheria di Cagliari ubicata nel quartiere di Is Mirronis.

Lo stratagemma usato per vincere al Superenalotto

Come spiegato da un titolare, si è trattato di una giocata non casuale poichè le donne hanno giocato per un anno intero gli stessi numeri in continuazione; quelli usciti, con superstar 63, sono il 3, l’8 oltre al 16 e al 28. Si tratta peraltro di una tabaccheria fortunata perchè solo pochi giorni fa un altro giocatore aveva conquistato 12.650 euro giocando al lotto e centrando un ambo. Anche in passato sono stati vinti ricchi premi, molti dei quali da 10mila euro.