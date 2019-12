Previsioni meteo: gelo il lunedì ma a Capodanno arriva l’anticiclone

Sarà un San Silvestro all’insegna del caldo e del bel tempo: il nuovo anno si aprirà dunque con un clima mite grazie alla rimonta dell’anticiclone

Il freddo gelido di origine artica avrebbe le ore contate. Già dalle prossime ore infatti potrebbe lasciare spazio ad un progressivo ritorno del caldo. Anche se lunedì 30 dicembre sarà una giornata ancora all’insegna del clima rigido pressochè in ogni parte d’Italia, con temperature basse accompagnate da vento gelido che si farà sentire in particolare a quote collinari. L’alta pressione farà capolino dalla giornata di martedì portando oltre alle schiarite anche un importante innalzamento delle temperature. Si prevede infatti clima mite ovunque sulla Penisola grazie alla rimonta dell’anticiclone che porterà tempo stabile su tutta Italia nel primo giorno del 2020.

Previsioni meteo per lunedì 30 e martedì 31

Scendendo nel dettaglio, per lunedì persisteranno sprazzi gelidi dell’ondata artica: una giornata, insomma, tipicamente invernale con possibilità di neve a quote medio-alte e sporadiche piogge, in particolare al sud mentre nel nord Italia dovrebbe permanere il sole, con nebbia prevista in Val Padana. Al centro si alterneranno invece nuvole e schiarite, ma farà sempre freddo. I fiocchi di neve scenderanno sulle zone appenniniche di Calabria, Sicilia, Molise, Campania, Basilicata. Cambia tutto martedì: nel giorno di San Silvestro il cielo sarà poco nuvoloso o sereno con sporadici piovaschi solo sull’estremo sud. Temperature in rapida ascesa e superiori a quelle medie del periodo; il 2019 si concluderà dunque all’insegna della stabilità atmosferica e ad eccezione della nebbia in Pianura Padana ed in alcune zone del centro, il bel tempo ed il caldo saranno riscontrabili pressochè dappertutto.