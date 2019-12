Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 29 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 29 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 29 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Il mio nome è Thomas”: Thomas parte dall’Italia, per raggiungere il deserto spagnolo, nella zona di Almeria, dove trovare l’atmosfera e la pace necessaria per leggere un libro a cui tiene molto. Poco dopo la partenza, aiuta una ragazza, Lucia, a fuggire da due tipi poco raccomandabili e a cui lei ha sottratto del denaro. Il viaggio, in cui non mancheranno occasioni per perdersi di vista per poi incontrarsi di nuovo, li spingerà a conoscersi e a comprendersi. A seguire, una nuova puntata di “Special Tg1”.

Su Rai 2 va in onda il programma sportivo “Il Campionato fa 90”, seguito dal “Dubai Globe Soccer Awards 2019”.

Su Rai 3 va in onda la miniserie “I Miserabili”: nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato, dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone, per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite, poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra. E’ difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita. Ma l’incontro con un Vescovo particolarmente amorevole e generoso lo mette in crisi, aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall’odio. Intanto, Fantine, bella e ingenua sartina innamorata di un giovane benestante, riceve una cocente delusione quando l’uomo abbandona lei e la piccola Cosette appena nata, per tornare ai suoi doveri nell’alta società e alla sua vita da ricco signore. Fantine, dopo essere stata licenziata ingiustamente, è costretta prima vendere denti e capelli per poter continuare a garantire il mantenimento alla sua piccola Cosette e poi a prostituirsi. Intanto Javert denuncia il sindaco alla polizia di Parigi, convinto che si tratti in realtà dell’ex galeotto Jean Valjean, a lui ben noto. Fantine, in fin di vita, soccorsa dal sindaco pentito per averla licenziata, chiede di poter vedere per l’ultima volta sua figlia. Intanto, il sindaco parte di corsa alla volta di Arras, per tentare di sistemare una faccenda molto delicata. In seconda serata, “Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Love actually-L’amore davvero”: Londra, alcune settimane prima di Natale. Scene di vita quotidiana. Il Primo Ministro deve vedersela con il personale di servizio, uno scrittore tradito trova il vero amore sulle rive di un lago, una timida ragazza finalmente riesce a dichiararsi al collega, un patrigno finisce per instaurare un rapporto molto forte con il figlio, una moglie sospetta di essere tradita e va in crisi. Subito dopo, il film “La tela dell’assassino”.

Su Canale 5 va in onda il film d’animazione “Zootropolis”: Zootropolis è una città che non assomiglia a nessun’altra, dato che e’ progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta da animali grandi e forti non è facile. Determinata a mostrare il proprio valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire allearsi con l’astuto Nick Wilde, volpe virtuosa della truffa. A seguire, l’“Aida di Verdi”.

Su Italia 1 va in onda il film “Din Don-Il ritorno”: Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso, riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo, a causa di un male fulminante. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese del Trentino, dove Don Dino prestava servizio, per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che il prete, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere. In seconda serata, il film “La famiglia del professore matto”.

Su La 7 va in onda la serie “Tut-Il destino di un Faraone”: la serie racconta la storia dell’ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Subito dopo, la replica de “L’aria che tira”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Pizza Hero-La sfida dei forni”.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 29 dicembre 2019

Rai 1

21:20 Il mio nome è Thomas (film)

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Il Campionato fa 90

23:30 Dubai Globe Soccer Awards 2019

Rai 3

21:20 I Miserabili

23:30 Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:20 Love Actually-L’amore davvero (film)

23:30 La tela dell’assassino (film)

Canale 5

21:20 Zootropolis (film)

23:30 Aida di Verdi

Italia 1

21:20 Din Don-Il ritorno (film)

23:30 La famiglia del professore matto (film)

La 7

21:20 Tut-Il destino di un Faraone

23:30 L’aria che tira

Maria Rita Gagliardi