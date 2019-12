Belen Rodriguez, la foto nella sauna è da capogiro: “I panettoni non hanno effetto”

Belen Rodriguez manda in visibilio la sua nutrita schiera di fan con una foto scattata all’interno di una sauna a Saint Moritz.

Se c’è una celebrità che può ottenere immediata attenzione social e mediatica con una semplice foto, questa è di certo Belen Rodriguez. La strepitosa showgirl argentina fa sempre parlare di sé. Una volta per la presunta maternità, un’altra per il presunto matrimonio che il bel Stefano De Martino, e un’altra ancora perché parla del suo seno mentre è in treno con conturbanti amiche.

Insomma è più la curiosità morbosa degli italiani nei suoi confronti che genera notizia, ma di certo Belen sa sempre come mantenere alto l’hype nei suoi confronti. Qualche giorno fa le è bastato filmarsi distesa sul letto (vestita) e fare un paio di occhiolini per ottenere commenti adulatori e articoli sui siti e giornali di gossip. Qualche ora fa ci è riuscita nuovamente, questa volta pubblicando una foto decisamente sensuale.

Belen fa la sauna, la foto è uno spettacolo

La foto in questione è un primo piano di lei distesa all’interno di una sauna. L’argentina, coperta solo da un due pezzi che lascia poco spazio all’immaginazione, si è fatta immortalare mentre è distesa con il lato b proteso in favore di obbiettivo e le braccia protese sopra la testa. Immediata la reazione dei suoi milioni di follower che, oltre a sottolineare la sua evidente bellezza, hanno ironizzato sul mancato effetto che hanno su di lei le abbuffate natalizie: “Ma come fai … a te il Natale con tutto il suo mangiare non ti sfiora buon anno”, scrive una fan in adorazione. A lei segue un’altra che con bonaria invidia scrive: “Niente a te pranzi e cene de ste feste t’hanno fatto un baffo😡😡😡😡😡😍”.