“Big Fat Gypsy Weddings”, morti i fratelli gemelli Joe e Billy Smith: si sono tolti la vita

Ritrovati morti, sulla cima di un albero: così un uomo ha scoperto che i suoi due nipoti, i fratelli gemelli Joe e Billy Smith, avevano scelto di morire insieme e di togliersi la vita. I due giovani uomini avevano 32 anni e avevano preso parte alle riprese del documentario anglosassone dal titolo “Big Fat Gypsy Weddings”, andato in onda per quattro stagioni. The Sun ci racconta che i medici avevano diagnosticato un tumore a Joe Smith e che il giovane si stava curando. Billy aveva scelto di stare con il fratello fino alla fine. Il duplice suicidio è arrivato dopo una dura depressione che entrambi stavano attraversando, insieme.

Sabato mattina, nei boschi che circondano una fattoria sita nel Kent (Inghilterra), un uomo ha scoperto i corpi privi di vita dei suoi due nipoti. Si tratta di Joe e Billy Smith, i fratelli gemelli che appartenevano alla comunità zingara del luogo e che erano noti al pubblico per la loro partecipazione a “Big Fat Gypsy Weddings”. I due, secondo quanto ha dichiarato la loro famiglia, avevano deciso di stare insieme fino alla fine della loro vita. La scelta del suicidio sarebbe arrivata in seguito a un periodo di depressione, vissuto a causa di un tumore che i medici avevano diagnosticato a Joe Smith. I familiari hanno cercato i due fratelli dopo aver scoperto un biglietto d’addio con il quale i due spiegavano di aver preso la loro decisione e che li avrebbero trovati nel bosco dove, da piccoli, suonavano tutti insieme.

Joe e Billy Smith erano apparsi su Channel 4, per la prima volta, nella stagione 3 di “Big Fat Gypsy Wddings”, nel 2013. Le riprese avevano documentato i preparativi di un viaggio a Tenerife: per pagarlo i due fratelli avevano lavorato come giardinieri, guadagnando il gruzzoletto necessario.

Nonostante Joe Smith stesse combattendo il suo male, è infine arrivata la decisione di farla finita. Billy ha deciso di seguirlo perché non avrebbe mai potuto vivere senza il fratello. La polizia ha fatto sapere che le due morti non sono trattate come sospette.

Sally Smith, portavoce della Polizia del Kent, ha rivelato che “La polizia del Kent è stata chiamata alle 11: 34 di sabato 28 dicembre 2019, dopo che i corpi di due uomini trentenni sono stati scoperti a Dibden Lane, Sevenoaks”.

Maria Mento