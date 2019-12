Chi è Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Paola Di Benedetto, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Paola Di Benedetto è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 4”, reality show che aprirà i battenti il prossimo gennaio, in prima serata su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla modella ed influencer.

Paola Di Benedetto è nata a Vicenza, l’8 gennaio 1995, da genitori di origini siciliane. Sin da piccola, manifesta il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. Iscritta al concorso di bellezza “Miss Veneto”, arriva seconda. Vince poi il titolo di “Miss Grand Prix Veneto” e il titolo di “Miss Antenna 3”. Alla finale di “Miss provincia di Vicenza” si aggiudica il titolo di “Model Girl”.

Chiamata per un provino all’emittente locale Tva Vicenza, comincia a lavorare per questa rete. Nel 2012, viene iscritta dai genitori a “Miss Italia”. In seguito alla sua partecipazione al noto concorso di bellezza, presenzia a diverse trasmissioni tv. Diventa la prima Madre Natura di “Ciao Darwin”, partecipando esattamente alla settima edizione dello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E’ naufraga de “L’Isola dei Famosi” ed è ospite fissa di programmi come “Pomeriggio Cinque”.

Biografia e curiosità su Paola Di Benedetto

Per quanto riguarda la sua vita privata, conosciamo un ex fidanzato famoso, Matteo Gentili, con il quale è stata insieme per tre anni. Poi, durante “L’Isola dei Famosi”, ha avuto una storia d’amore con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. I due si sono poi lasciati perché lui non voleva impegnarsi, dal momento che era rimasto scottato dalla relazione con la sorella di Belen Rodriguez. Nel 2018, un flirt con Federico Rossi, del duo Benji & Fede. Poi lui l’ha tradita e la storia d’amore è naufragata. La coppia, successivamente, si è ufficialmente ricongiunta.

Maria Rita Gagliardi