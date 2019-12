Cotto e Mangiato, ricetta 30 Dicembre: frittata porro e aceto balsamico

Godiamoci insieme le ultime ricette di Tessa Gelisio, che anche in queste feste ha popolato i fornelli della sua cucina a cotto e Mangiato. E così oggi ha preparato frittata porro e aceto balsamico.

La ricetta della frittata porro e aceto balsamico

Per quanto riguarda gli ingredienti, sono:

300 grammi di porro

Olio

Aglio

5 uova

20 grammi di formaggio grattugiato

1 goccio di aceto balsamico

Preparazione

La preparazione di questa frittata è molto semplice. Tagliare il porro e metterlo a cuocere in padella con olio e aglio, per almeno una decina di minuti. Nel frattempo sbattere le uova con un pizzico di sale e con formaggio grattugiato. Quando il porro sarà pronto e intiepidito, aggiungerlo alle UA sbattute e amalgamare il tutto. Ultimo passaggio prima della cottura è sicuramente l’aggiunta dell’aceto balsamico, meglio se invecchiato e dunque più concentrato.

Prendere un ruoto con cerniera foderato da carta forno e adagiare su il composto in maniera uniforme. Cuocere in forno a 220 gradi per 15 minuti. In alternativa possiamo pur sempre friggere la frittata come da tradizione.