Cristiano Ronaldo palleggia con Ali, un bimbo senza gambe. Il video diventa virale

Il grande cuore di Cristiano Ronaldo si vede soprattutto con i bambini.

Il fuoriclasse portoghese viene spesso descritto come presuntuoso e borioso, ma in realtà è una persona che al di fuori del terreno di gioco mostra spesso i suoi lati umani. Specialmente con i bambini, come emerge spesso dai video pubblicati dallo stesso Ronaldo in situazioni di gioco con i suoi figli.

Durante il suo soggiorno negli Emirati, l’attaccante della Juventus e della Nazionale portoghese ha avuto modo di fare qualche scambio a pallone con un bambino molto speciale. Come raccontato dallo stesso CR7 sui suoi profili social, il piccolo si chiama Ali ed è un bimbo senza gambe.

“Sei una vera ispirazione”, il messaggio di CR7 al piccolo Ali

Nonostante la disabilità, Ali si è dimostrato bravissimo a giocare a pallone, in particolar modo nel colpire la palla di testa su passaggio del fenomeno di Madeira. Alcune persone si sono fermate nell’ammirare Cristiano Ronaldo e Ali, riprendendo anche la scena con il proprio smartphone. Il video, pubblicato sul web (anche dallo stesso Ronaldo), è diventato subito virale.

“E’ stato un piacere conoscerti Ali, sei una vera ispirazione”, ha scritto Ronaldo su Instagram. La dimostrazione ulteriore che CR7 ha davvero un grande cuore.