Domenica In, scontro tra Paolo Fox ed Alessandro Haber: “Se puoi andare, vattene”

Ieri pomeriggio a “Domenica In”, l’astrologo Paolo Fox e l’attore Alessandro Haber sono stati protagonisti di uno scontro verbale, in diretta tv.

Acceso diverbio, durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio su Raiuno di “Domenica In”. Ospite della trasmissione, condotta da Mara Venier, è stato l’astrologo Paolo Fox che, come di consueto, per ogni fine anno che si rispetti, ha fatto le sue previsioni astrologiche, in previsione dell’anno nuovo che sta per arrivare.

Niente di strano, se non fosse che, l’attore Alessandro Haber, anch’egli ospite del programma insieme ad un nutrito parterre di vip, ha avuto da ridire sulla professione di Fox. Alessandro, rivolgendosi a Paolo, infatti, gli ha detto:

“Menti bene, perché sai di mentire. Sappi che non crederò mai a tutto quello che dirai. Anzi se posso andare”.

Fox, a quel punto, ha deciso di non incassare ed ha risposto per le rime ad Haber:

“Se puoi andare, vattene… Il Capricorno sta bene se sta da solo e infatti è il segno degli eremiti”

Frecciatine tra Paolo Fox e Giancarlo Magalli

Ma quello con Haber, non è stato l’unico “diverbio” che ha visto protagonista Fox. Paolo, infatti, ha avuto un vivace botta e risposta anche con Giancarlo Magalli, quando ha dato le sue previsioni per il segno zodiacale del Cancro. L’astrologo, infatti, ha sottolineato la permalosità dei cancerini, alludendo non troppo velatamente alle peculiarità caratteriali di Magalli. Giancarlo, già noto per i rapporti per nulla idilliaci con l’ex collega Adriana Volpe, ha accusato Fox di piazzare il Cancro sempre agli ultimi posti in classifica. E Fox ha, aggiunto che i cancerini potranno realizzare un sogno alla fine del 2020, per poi lanciare una frecciatina a Magalli:

“Magari non vedrete più il vostro astrologo preferito, in televisione”.

Maria Rita Gagliardi