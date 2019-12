Oggetto triangolare avvistato nei cieli di New York, è un Ufo? – VIDEO

Un video pubblicato appena 24 ore fa ci mostra uno strano oggetto triangolare che gravita sui cieli di New York, di cosa si tratta?

Questo 2019 è stato un anno davvero florido per gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. In parte questo esondante numero di clip è legato alla presenza crescente di droni, in parte perché sono stati lanciati alcuni satelliti ed in parte perché l’aviazione americana ha ricevuto un nuovo impulso evolutivo dalla politica di rafforzamento dei mezzi militari voluta da Trump.

Uno degli avvistamenti più frequenti è legato ad un presunto ufo dalla forma di un serpente. Questo tipo di “ufo” è stato avvistato non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia, più precisamente nei cieli di Ravenna. Sebbene siano stati numerosi gli avvistamenti, nessuno è riuscito a capire di che cosa si possa trattare.

Ufo triangolare sopra New York?

In un anno così ricco di avvistamenti e con le indiscrezioni riguardante il segreto degli Ufo custodito dagli Stati Uniti, questo periodo festivo non poteva fare eccezione. L’ultimo avvistamento risale a ieri mattina, nei pressi di New York. Un passante ha filmato per circa due minuti un oggetto volante che gravitava sopra un banco di nuvole. Secondo l’autore del video da uno dei 3 vertici ad un tratto è stato sganciato un oggetto rosso di forma globulare.

Il video in questione è stato pubblicato sul canale Youtube ‘Tales from out of there‘ dove in meno di 24 ore ha già ricevuto migliaia di visualizzazioni e qualche commento. Difficile dire di cosa si tratti e se non si sia trattato di un’illusione ottica. Il web ne discute e si attende l’arrivo di Bernie Sanders alla Casa Bianca. Il democratico, infatti, ha promesso che se venisse eletto rivelerebbe tutta la verità sugli Ufo.