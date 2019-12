Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 dicembre 2019: l’Ariete deve fare tagli, i Toro deve stringere i tempi

Lunedì 30 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete si trova in una condizione di passaggio che in qualche caso non è facile da superare. Ecco perché bisognerebbe bilanciare le entrate con le uscite, e per fare questo non saranno pochi quelli che venderanno o elimineranno tutto ci che è superfluo e penseranno solo a progetti completi. Questo taglio è necessario e potrebbe generare qualche conflitto con i familiari. Per esempio, chi ha un’attività a cui è legata la famiglia dovrà discutere per fare quello che vuole;

Toro. Il segno zodiacale del Toro si trova in una condizione intermedia per una settimana che comunque promette bene in vista del futuro. Si annuncia una vera e propria rinascita e per rinascere il Toro ha per bisogno di vivere delle sensazioni giuste, speciali. Quindi questo è un momento in cui non saranno pochi i Toro che chiederanno al partner, o a una persona di riferimento, “Che cosa vogliamo fare nella vita?”. Insomma, stringi i tempi e i nodi arriveranno al pettine;

Gemelli. I Gemelli devono puntare sui sentimenti, sentimenti che in questi giorni premiano. Premiano anche coloro che sono rimasti sotto pressione. Se c’è una questione legale in corso, o si è risolta o si risolverà a breve. Capisco che ci sia ancora da mettere a posto tanto perché Giove opposto ha combinato un sacco di guai, oppure ha rallentato nel lavoro, ma già in questi giorni potresti avere avuto o vissuto un annuncio importante. Qualcosa che desideri si potrà realizzare a breve;

Cancro. Il segno del Cancro è un po’ amareggiato perché ci sono dei ritardi. Se una persona nell’ambito del lavoro, per esempio, doveva darti qualcosa c’ stato un blocco, oppure speravi che qualcuno fosse promosso, ti aiutasse dall’esterno e non è andata così. È arrivata, però, l’alba di una nuova vita professionale, forse anche una fase di maturazione e compimento che sarà molto forte nel 2020. Ti spingerà a tagliare tutto ci che è inutile, un po’ come l’Ariete e in qualche modo il segno zodiacale della Bilancia. I segni cardinali, nel 2020, dovranno vivere delle sensazioni nuove e forse anche tagliare i rami secchi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il segno del Leone vuole sfuggire alla noia, soprattutto in questo particolare periodo e bisogna organizzare qualcosa di bello anche per il 31 dicembre. I rapporti interpersonali che sono rimasti vittime di molte tensioni nel corso degli ultimi giorni devono essere sanati. Avere una Venere in opposizione significa che non tutto quello che sta accadendo in amore e in famiglia ti piace e ti convince e bisogna andare avanti;

Vergine. Tra i segni più forti della settimana. Se sei sposato da tempo puoi fare progetti di coppia, se non sei sposato puoi pensare di sposarti. Ho spiegato che questo 2020 può stupire anche i nati Vergine che avevano promesso a loro stessi di non sposarsi mai, di non innamorarsi mai. Mai dire mai. Non tutti diventeranno ricchi ma molti riusciranno a superare problemi. Sei pronto a fare grandi cose e hai un buon oroscopo anche nei primi mesi dell’anno;

Bilancia. La Bilancia, come accennavo tra l’altro anche prima, è in una fase di trasformazione che può costare un po’ cara. Perché vuoi costruire qualcosa di molto bello ma ci sono troppe tensioni attorno e poi devi dire sì solo se veramente vale la pena di dire sì. A volte sei un po’ troppo legato alle promesse, oppure se una persona ha fatto qualcosa per te sei grato a vita per tutto ci. È giusto, è normale, è onesto, comportarsi in questo modo, però non devi dire delle cose che poi non senti. Insomma, i Bilancia che dicono sì pensano no pagheranno lo scotto di questa indecisione. Ecco perché bisogna essere sinceri anche nell’affrontare problemi che sono piuttosto importanti;

Scorpione. Lo Scorpione vuole partire da nuove basi e fare ottimi progetti per il futuro. questo è un cielo efficace anche in fase del prossimo anno. quindi sono favorite le coppie che possono e vogliono avere un figlio, sono favoriti quelli che vogliono sposarsi o convivere. Unico neo? La forza fisica. Bisogna recuperare, riguadagnare un bel po’ di energia.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha bisogno di riferimenti stabili nella vita. sì , proprio il Sagittario che di solito scappa e gioca a fare (come l’Acquario) la primula rossa, ora vuole vivere relazioni serie. Può esserci un ritorno in famiglia per quelli che si sono allontanati. Incontri favoriti già a gennaio. Situazione molto incandescente per i sentimenti. Attenzione solo agli amori di passaggio. Il Sagittario spesso si innamora al volo. Tutte le storie nate di corsa, a gennaio, avranno bisogno di una revisione;

Capricorno. Sei al centro di una situazione molto coinvolgente, sei molto forte, sai come farti valere. Nel 2020 potresti anche a dare a lavorare per un altro gruppo, potresti eventualmente tenere quello che hai. Io spesso spiego che anche i Capricorno che lavorano per un’azienda in crisi potranno temere un po’ meno rispetto agli altri, o perché trovano subito un altro lavoro in caso di chiusura o perché magari all’interno di questa azienda- seppur in crisi- troveranno un proprio spazio. Mai i più fortunati e forti saranno quelli che lavorano in proprio e hanno già iniziato un progetto da diverse settimane o mesi. Se ci sono questioni da chiarire con un socio si può parlare. Se ci sono questioni da chiarire in amore io penso che non resterai fermo, né con la mente né con il corpo. Non accetti le situazioni già pronte e confezionate: vuoi la verità;

Acquario. Tempo di ribellione. L’Acquario è un segno ribelle a oltranza, è un p’ bastian contrario. Se tutti dicono sì l’Acquario dice no, se tutti vanno da una parte l’Acquario va dall’altra. Ma ci sono degli obblighi da rispettare ed ecco perché fino a oggi non hai potuto fare tutto quello che desideri. Alcuni contratti, accordi, potrebbero essere a termine entro la primavera e da lì inizierà la fase di grande svolta, perché il fatto che Saturno entri nel tuo segno rappresenta una grande voglia di non portare più avanti ci che non ti piace. Si fa sentire questo Saturno (ancora non è nel tuo segno ma è vicino) ed è normale in questo momento verificare quello che hai. Per un Acquario è difficile omologarsi agli altri e questo non è un difetto, ma nuotare controcorrente è anche molto faticoso;

Pesci. Situazione intermedia per un settimana comunque interessante. Colpi di scena a gennaio in amore e anche sotto il profilo delle amicizie, quindi tieni care le persone che sono di riferimento per te e se pensi a un rimborso, a un piccolo guadagno, è tempo di chiedere per ottenere proprio a gennaio. Il segno dei Pesci di solito cerca l’amore fisso. Se c’è già da tempo un amore fisso che però sembra instabile bisogna chiarire come stanno le cose. L’idea di un tradimento può arrivare nella testa di una persona nata sotto il segno dei Pesci se non si sente particolarmente amata o se pensa che il partner abbia messo a repentaglio la stabilità della famiglia. Le trasgressioni sì, possono piace lì per lì, ma poi alla lunga vivere due storie, tenere un piede su due staffe può diventare un pochino pericoloso, quindi attenzione a non fare errori. Esperienze in altre città possibili, con Giove e Saturno favorevoli e attivi già dai primi mesi dell’anno. Ne parlerò.

Maria Mento