Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 30 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 30 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 30 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Ballerina”: appassionata di danza classica, Felicie fugge dalla rurale Bretagna con l’obiettivo di esibirsi all’Opera di Parigi. A seguire, una nuova puntata de “Il Gran Varietà: storia dei grandi varietà italiani”.

Su Rai 2 va in onda un episodio della serie tv “911”. In seconda serata, il film “Ghostbusters”.

Su Rai 3 va in onda la miniserie “I Miserabili”, seguita dal documentario “Treccani-Il volto delle parole”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il documentario “Mountains La vita sopra le nuvole – Himalaya”. Subito dopo, il film “Everest”.

Su Canale 5 va in onda lo show musicale “Vasco Rossi Non Stop Live”. A seguire, la replica di “Striscia la Notizia”.

Su Italia 1 va in onda il film “Un amico molto speciale”: è la vigilia di Natale e Anthony, un bambino di sei anni, ha una sola idea in mente: incontrare Babbo Natale e fare un giro sulla sua slitta. Così, quando Babbo Natale come per magia cade sul suo balcone, Antoine è troppo sbalordito per accorgersi che in realtà si tratta di un ladro mascherato che ruba gioielli negli appartamenti dei quartieri alti. Babbo Natale cercherà in ogni modo di sbarazzarsi del piccolo ammiratore, salvo poi formare un improbabile duo che viaggerà sui tetti di Parigi, ognuno alla ricerca del proprio sogno. In seconda serata, il film “Casper”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Josephine Ange Gardien”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Johnny Stecchino”: Dante è un tipo particolarmente ingenuo, spontaneo e ha per amico Lillo, un ragazzo handicappato. Conosce Maria e immediatamente se ne innamora. Ma purtroppo Dante non immagina neppure lontanamente a cosa lo porterà questa storia d’amore. La donna, infatti, lo invita a Palermo e lo ospita in una lussuosissima villa, dove gli presenta un presunto “zio”, un personaggio un pò ambiguo: si tratta difatti dell’avvocato del pericolosissimo Johnny Stecchino, temuto boss mafioso che, guarda caso, è anche il marito di Maria. Dante è il sosia perfetto del terribile Johnny, tanto uguale da poter servire a quest’ultimo come sosia.

Maria Rita Gagliardi