Totti non vuole fare una foto con un fan, lui insiste: ecco come ha reagito l’ex calciatore – VIDEO

Un fan chiede a Francesco Totti di fare una foto, lui si rifiuta dicendo che è in vacanza, alla fine accetta di fare la foto

Francesco Totti si trova alle Maldive per trascorrere qualche giorno di vacanza con la sua famiglia.

Mentre l’ex calciatore pranzava con la sua famiglia è stato raggiunto da un fan che gli ha chiesto di fare una foto con lui. Totti ha risposto: “Ti dico di no per la foto. Guarda, mi spiace ma quando sono in vacanza non faccio foto con i fan. Mi dispiace”.

Ilary Blasi ha ripreso tutto con il suo telefono, alla fine il marito ha accetato di fare la foto con il ragazzo. La moglie dell’ex calciatore al fan di Totti ha chiesto se ce l’avesse fatta a fare la foto, lui ha risposto di si ma ha ammesso di essere stato davvero insistente.

Sara Fonte