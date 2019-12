Cotto e Mangiato, ricetta 31 Dicembre: fiore di cotechino con rape

Ultima ricetta per questo 2019. Cosa Bolle in pentola? Tessa Gelisio propone per oggi un fiore di cotechino con rape.

La ricetta del fiore di cotechino e rape

Per quanto riguarda gli ingredienti, sono:

1 cotechino

2-3 rape

Senape

Mostarda

Preparazione

Il piatto di oggi è tipico per la fine dell’anno. Mettere un cotechino in carta stagnola e lasciarlo a bagno in una pentola d’acqua portata ad ebollizione per circa due ore.

Nel frattempo lessare le rape. Quando saranno pronte accettarle molto sottilmente e disporre le fette in un piatto, come fossero petali di fiori. Preparare una emulsione a base di senape sale e un poco d’acqua e spennellare le rape. Quando il cotechino sarà pronto farlo raffreddare poi tagliarlo e adagiarlo al centro delle rape come fosse appunto il centro del fiore. Decorare con della mostarda a base di frutta o di verdura, e servire in tavola.