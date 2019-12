Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 dicembre 2019: i Gemelli faranno selezione, il Cancro avverte la precarietà

Martedì 31 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. l’Ariete è contento che arrivi il 2020. Innanzitutto perché ogni nuovo inizio per l’Ariete è sempre una nuova sfida da affrontare, e poi questo 2019 è stato magari anche fruttuoso ma decisamente stancante. Per le indicazioni generali sul 2020 vi rimando alle previsioni dell’anno. Per questa giornata devo dire che l’Ariete è al centro di profonde riflessioni che riguardano il futuro, ed ecco perché devo parlare di un Capodanno importante perché se non hai completato qualcosa o desideri cambiare rotta certamente queste sono giornate che porteranno buone idee;

Toro. Il Toro, in quest’ultima giornata dell’anno, trova grandi spunti per il futuro. Si traglia l’inutile. Il 2020 è un anno importante: sei tra i più favoriti, anche se intendi chiudere una situazione che non funziona. Il Toro è e sarà sempre più deciso perché vuole mettere punti fermi nella sua vita, quindi tutte le persone che fino a oggi non te l’hanno raccontata giusta saranno messe da parte;

Gemelli. I Gemelli, in questa giornata, sono molto riflessivi. Tra l’altro, la Luna dissonante dice che nonostante l’indole dei Gemelli sia quella di accompagnarsi a tante persone, magari proprio l’ultimo dell’anno è normale che si partecipi a veglioni, a situazioni di caos, ecco nonostante questa tendenza credo che la maggioranza dei Gemelli oggi vorrà stare con poche, riservate e selezionate persone. È molto importante proprio iniziare a fare un po’ di selezione, anche in amore;

Cancro. Devi vivere questa giornata nel più completo relax. Nasce con la Luna positiva, quindi il nuovo anno parte bene, anche se ci sono tanti nodi da sciogliere. Una forte agitazione coinvolge tutte le persone che hai attorno e che forse sono state anche agitate dal tuo animo che ultimamente è stato un po’ meno quieto del solito. Attenzione a quel senso di precarietà, comune anche ad altri segni come quello dell’Ariete, che ogni tanto ti porta a dire cose che non pensi. Doppia prudenza nei rapporti con Ariete e Bilancia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. O con me o contro di me: questo potrebbe essere il motto del 2020, quando Saturno in diverse occasioni andrà in opposizione e dirà ai Leone di tagliare corto, di non proseguire progetti e situazioni inutili. Molte questioni ricorderanno anche il lavoro non è detto che sia sempre tu a decidere; probabile che ci siano anche delle scelte da fare in base a quello che offre il mercato, alle condizioni diverse che ti vedranno comunque protagonista di un 2020 molto importante. In amore attenzione alle piccole difficoltà. Controversie almeno per qualche giorno ancora;

Vergine. Quando ti senti pigro deleghi agli altri il tempo di organizzare e ordinare la tua vita, però- il più delle volte- pensi di poter fare tutto da solo. Ora, però, un piccolo aiuto ci vuole, da parte per esempio di un Acquario, o di una persona Capricorno, Toro o dello stesso tuo segno, perché la mole di lavoro, di iniziative, che comunque vedranno partecipe la prima parte del 2020 è talmente ampia che non puoi decidere e fare tutto per conto tuo. Quello che hai abbandonato non va rimpianto;

Bilancia. La Bilancia è fonte per molti di piccole ansie. Perché? In questo periodo non dà delle risposte. Per esempio, se in amore ti dicessero “Sposiamoci!” oppure “iniziamo un nuovo percorso”, tu potresti rispondere “nì” perché non sei convinto di nulla. Anche per quanto riguarda il lavoro- lo dico ali lavoratori autonomi, in modo particolare- c’è qualcosa che non va, non è chiara anche in vista della primavera. Persino chi lavora come dipendente ha un’attività che potrebbe cambiare dall’oggi al domani. Allora, sulla base di questa situazione di precarietà, tensione, che vivono anche l’Ariete e Cancro, come si può dire sì a progetti così importanti? Forse conviene ripassare in primavera;

Scorpione. Invito tutti a trascorrere questo Capodanno in maniera tranquilla, anche se le ultime 48 ore sono state molto pesanti. C’è stata una Luna dissonante, quindi dal 29 c’è chi è stato male, c’ chi si è semplicemente messo da parte. Insomma, anche tu sei tra quelli che con ogni probabilità (a meno che non abbia 19-20 anni) passerai questo Capodanno in maniera molto tranquilla e senza agitarti troppo. non arrabbiarti per questioni da nulla, non pensare di essere sempre sfortunato: non è così. Tra l’altro, nel 2020 Giove e Saturno saranno favorevoli.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si è fatto una promessa. Non vuole più vivere relazioni difficili e vuole farsi un grande regalo: frequentare solo la gente giusta, innamorarsi come non accadeva da tempo. E dal punto di vista emotivo questo Capodanno nasce con qualche dubbio, per cui anche tu sei nella lista di coloro che- assieme ai Gemelli- di solito vogliono fare tanto, muoversi, partire e probabilmente dovranno fare un pochino meno, anche magari per un fastidio, per un problema nato all’ultimo minuto. Non saranno pochi i nati Sagittario che penseranno di trascorrere il Capodanno da una parte e poi si ritroveranno da tutt’altra parte;

Capricorno. Il Capricorno ha delle stelle buone per un Capodanno che si preannuncia interessante. L’unico limite di questo segno zodiacale è pensare di poter fare tutto da solo. Io spero che tu abbia al tuo fianco le persone giuste, le giuste complicità. Con Giove e Saturno nel segno il 2020 sarà un anno epocale in cui accadrà qualcosa di decisivo, che tu stesso potrai favorire, e questo sia in amore che nel lavoro. Pensaci bene anche stasera, stanotte;

Acquario. L’Acquario può festeggiare un 2020 di grandi decisioni. Si cambia vita, si cambiano anche ritmi di vita: lo impone Saturno, che entrando nel tuo segno zodiacale permette di regolare i conti e questo capiterà già in primavera. Cosa accade quando Saturno entra in un segno, soprattutto in un segno caotico come l’Acquario? Cerca di mettere in regola tutto quello che non è in regola, ed ecco perché l’Acquario si ritroverà a essere molto più tradizionalista e determinato del solito. Intanto, capodanno tranquillo in vista di un 2020 pieno di progetti, anche d’amore. Venere è nel segno. Chi lo fa l’ultimo dell’anno lo fa tutto l’anno: mi raccomando;

Pesci. Se c’è un po’ di malinconia è normale perché ogni tanto ami ricordare. Si sa che alla fine dell’anno ci sono alcuni segni come i Pesci, il Capricorno, che analizzano quello che è capitato nei mesi precedenti e nel bene e nel male accettano anche cambiamenti che sono stati un po’ pensanti da sopportare. Ma bando al passato, se ha portato negatività. Pensiamo invece a vivere un Capodanno tranquillo, che tra l’altro è pieno di emozioni positive, visto che parte con la Luna nel tuo segno zodiacale.

