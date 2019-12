Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 31 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 31 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 31 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale, condotto da Amadeus, in diretta da Potenza, “L’anno che verrà”. A seguire, “Che tempo fa”.

Su Rai 2 va in onda il film di animazione “Gli Aristogatti”: Parigi 1810, una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli sono gli unici eredi di una vecchia attrice parigina. Il domestico non accetta di buon occhio la cosa e cercherà in tutti modi di eliminare i poveri gatti. In seconda serata, il film “Monsters University”.

Su Rai 3 va in onda il “43° Festival del Circo di Montecarlo”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Harvey”: uno svagato quarantenne fa amicizia con Harvey, un grosso coniglio bianco, che forse è solo frutto della sua immaginazione. La sorella, preoccupata, lo farà rinchiudere in una clinica. In seconda serata, il collegamento in diretta, da Bari, con “Capodanno in musica”.

Su Canale 5 va in onda, in diretta da Bari, lo show musicale, condotto da Federica Panicucci, “Capodanno in Musica”. Subito dopo, il documentario “Madonna-Rebel Heart tour”.

Su Italia 1 va in onda il film “The Blues Brothers”: Jake Blues è appena uscito di galera. Edwood, suo fratello, gli spiega che, se non si trovano 50mila dollari da versare alle tasse entro pochi giorni, l’orfanotrofio di Chicago, nel quale sono cresciuti, sarà costretto a chiudere. Alla messa rhythm’n’blues del reverendo James Brown, per Jake si apre uno spiraglio: ricostituire la vecchia “Blues Brothers Band”, organizzare un concerto e con il ricavato pagare gli arretrati delle tasse. Più facile a dirsi che a farsi, naturalmente. A seguire, il film “Gosthbusters-Acchiappafantasmi”.

Su La 7 va in onda il film “Un povero ricco”: quarant’anni, un sacco di soldi, ma il terrore di una possibile rovina finanziaria. Eugenio si esercita a vivere senza un quattrino. Si fa assumere come uomo delle pulizie e va ad abitare in una casa popolare. Qui conosce Marta, una donna oberata da problemi economici, ma seria e onesta. Con lei si rifà una vita, naturalmente da ricco, dopo aver cacciato la moglie infedele. Subito dopo, il film “E’ arrivato mio fratello”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il “Cirque du soleil”.

Rai 1

21:00 L’anno che verrà

01:30 Che tempo fa

Rai 2

21:20 Gli Aristogatti (film)

23:30 Monsters University (film)

Rai 3

21:20 43° Festival del Circo di Montecarlo

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Harvey (film)

23:45 Capodanno in Musica

Canale 5

21:00 Capodanno in musica

02:30 Madonna-Rebel Heart tour

Italia 1

21:20 The Blues Brothers (film)

23:30 Gosthbusters-Acchiappafantasmi (film)

La 7

21:20 Un povero ricco (film)

23:30 E’ arrivato mio fratello (film)

