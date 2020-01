Germania, incendio devasta zoo la notte di Capodanno. Molti animali non ce l’hanno fatta

Un incendio in uno zoo della Germania occidentale ha causato la morte di molti animali.

Le fiamme si sono propagate nelle prime ore del nuovo anno, come confermato dalle autorità tedesche. I media locali hanno riferito che l’incendio potrebbe essere stato scatenato dai fuochi d’artificio: attualmente sono in corso delle indagini per individuare le cause del disastro, come riportato anche dal quotidiano britannico “Metro”.

Lo zoo di Krefeld, che si trova vicino al confine con l’Olanda, ha detto che l’intera casa delle scimmie è andata a fuoco e tutti gli animali all’interno sono morti. L’agenzia di stampa della Dpa ha inoltre affermato che tra gli animali deceduti ci sono scimpanzé, oranghi e due gorilla, oltre a diversi pipistrelli e uccelli.

L’incendio ha risparmiato il gorilla Kidogo e la sua famiglia

Tuttavia, lo zoo ha dichiarato su Facebook che il vicino Gorilla Garden è sfuggito alle fiamme e che il gorilla Kidogo e la sua famiglia sono vivi. “Una tragedia imprevedibile ci ha colpito poco dopo mezzanotte – fa sapere lo zoo – Il nostro edificio delle scimmie è stato distrutto dalle fondamenta”.

Sia i funzionari dello zoo che quelli cittadini hanno dichiarato di non sapere cosa abbia realmente causato l’incendio: si attende l’esito delle indagini. Lo zoo è rimasto chiuso per l’intera giornata di mercoledì.