La storia di Kristen Kerr, una Mowgli al femminile: ecco la donna che vive e dorme con leoni e ghepardi

La storia di Kristen Kerr, 21 anni, ha fatto il giro del mondo per la sua singolarità. La giovane donna è nata in un luogo popolato da animali selvatici e con loro vive, da sempre, in simbiosi

Kristen Kerr (21 anni) ha una storia personale che richiama alla mente la magia dee “Il libro della giungla” e della vita di questo bambino, Mowgli, cresciuto dagli animali che lo hanno raccolto in fasce. Questa giovanissima ragazza, come ci racconta il Metro.co.uk, è nata in un “santuario degli animali” e di questi suoi singolari natali ne ha fatto uno stile di vita. Kristen, che descrive se stessa come una Dottoressa Dolittle e che ora lavora a tempo pieno nel santuario, è cresciuta circondata dai feroci predatori allevati dal padre. E loro, gli animali, l’hanno accolta come fosse un membro del loro branco.

La storia della donna che vive con i ghepardi, Kristen Kerr e il padre si occupano di animali feroci in Sudafrica

“Mio padre Barry, 54 anni, alleva leoni e altri grandi felini, mi ha insegnato tutto quello che so. Abbiamo salvato tre dei nostri attuali ghepardi da un allevamento: il proprietario ha avuto problemi finanziari e ha perso la sua fattoria. Una di loro era incinta, quindi ho allevato i cuccioli dalla nascita”. Così Kristen Kerr ha raccontato i dettagli della sua straordinaria vita, vissuta a contatto con gli animali feroci della savana che la ragazza- 21 anni appena- ha imparato ad amare grazie al lavoro di allevatore del padre. Kristen è nata in Sudafrica e sin da bambina ha vissuto a contatto con leoni, zebre, giraffe, ghepardi. Oggi lei stessa si occupa di trarre in salvo gli animali in difficoltà che sovente le vengono segnalati. La sua casa si trova a dieci metri di distanza dal recinto dei ghepardi, ed è meraviglioso- ha rivelato Kristen- svegliarsi al mattino e vedere per prima cosa questi eccezionali esemplari di felino.

La storia della donna che vive con i ghepardi, il primo incontro della sua vita è stato con i leoni

La giovane ha deciso di dedicarsi all’attività che più le ha cambiato la vita dopo aver tentato la carriera nel mondo aziendale. Era il 2018 e la 21enne si era per questo trasferita a Johannesburg, ma è rimasta delusa da quell’esperienza perché ha capito che era un mondo in cui la competizione la fa da padrone. Un mondo in cui non conta l’uomo ma soltanto la sua produttività, come fosse una macchina. Così ha deciso di tornare nella natura che ha sempre amato, e nella quale si rifugiava da bambina perché studiare lontano dai “suoi” animali le pesava.

Dalle dichiarazioni che Kristen ha rilasciato sulla sua attività si possono dedurre alcuni dettagli davvero molto interessanti. Ad esempio: come si abituano i ghepardi al contatto con l’uomo? Kristen ha spiegato che “Di solito ci vuole un mese per ottenere la loro fiducia, ma se mai oltrepassassi il segno il ghepardo salta per aria e sbatte le zampe per terra, e questo significa che per loro è abbastanza”. E il primo incontro della sua vita con il re della savana? “I primi grandi felini che abbia mai incontrato erano due leoni di tre mesi quando avevo 11 anni– ha detto Kristen- e ricordo ancora l’ondata di gioia che ha attraversato il mio corpo.’È un’esperienza surreale e ho la fortuna di viverla ogni giorno..

Maria Mento