Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 gennaio 2020: il Leone attende cambiamenti, la Vergine vive lo stress

Mercoledì 1 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Noi della redazione di NewNotizie ne approfittiamo per augurare a tutti voi un buon 2020.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete quest’anno troverà una buona soddisfazione durante la primavera, però è difficile che prima di aprile-maggio si risolvano questioni riguardanti la casa, questioni riguardanti il denaro, e tutta quella serie i impicci, impegni (sbagli, forse) determinati da eventi vissuti in maniera troppo precipitosa che si sono avvicendati nel corso degli ultimi anni. Consiglio di muoversi a partire da giovedì se c’è una richiesta d’amore da fare;

Toro. Questo primo giorno dell’anno inaugura un periodo di grandi emozioni e di grandi progetti, però- lo dico subito- anche di grandi tagli perché tu sei convinto di una cosa e se la persona che sta con te non è più convinta di quello che desideri fare, o che era stato magari progettato insieme, potresti dire basta. Ecco perché il Toro si troverà di fronte a grandi tagli da attuare entro primavera. Diciamo che la tua pazienza ha un limite? Questa disputa d’amore va tenuta sotto controllo, in questi giorni. Molto importante, questo anno, anche per mettere a posto questioni di casa o personali;

Gemelli. Si apre un anno impegnativo per il segno dei Gemelli, di grandi soluzioni. Tuttavia dobbiamo ricordare che il lungo transito di Giove opposto, che è terminato il 2 dicembre, ha fatto un po’ di danni, e allora da chi deve ripristinare la propria attività e il proprio conto in banca a chi semplicemente (pur lavorando tanto) non ha un soldo da parte ma ha tenuto a galla tutto, c’è un po’ di frustrazione. Per chi deve ritrovare fiducia in amore queste, però, sono giornate speciali;

Cancro. Questo nuovo anno parte con una grande voglia di chiudere tutte le situazioni che non sono importanti, ma questa lotta è in corso già l’anno scorso con Giove e Saturno in opposizione, che sono più stridenti proprio tra gennaio e febbraio. Cosa farai da aprile? Cosa farai da giugno? Coloro che hanno un contratto in scadenza oggi non possono dirlo e probabilmente sono nel pieno di una confusione che può riversarsi in amore. Sono tre giorni che devono essere vissuti con prudenza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve chiarire tutto quello che non va. Nell’ambito del lavoro o sei tu a cambiare o sarà la tua azienda a darti altre direttive. Diciamo che alcuni grandi momenti, come quello primaverile, saranno decisi più che altro delle relazioni esterne; forse anche qualche situazione di grande impegno, di grande nervosismo, dovrà essere messa in conto. La seconda parte di gennaio sarà migliore per i sentimenti, mentre ricordo che dal 20 di dicembre c’è chi in amore non ha le idee chiare;

Vergine. La Vergine ha la Luna opposta e questo potrebbe provocare un po’ di stanchezza. Capodanno è stato un giorno un po’ particolare. Sarà che devi affrontare tanti impegni, sarà che in questi giorni non riesci a stare fermo un attimo. Fatto sta che sei sempre sotto stress. La giornata di domenica sarà più interessante. Si apre un 2020 di grande rilevanza, l’ho detto tante volte, ma oggi meglio fare le cose che contano e non strapazzarti troppo;

Bilancia. In una fase in cui non è chiaro nulla, è normale che tu rimandi decisioni importanti. A oggi non ti è chiaro quello che andrai a fare nei prossimi mesi, e questa è una condizione simile a quella di altri segni, come il Cancro per esempio. Di solito, quando ai dei dubbi preferisci rimandare una decisione anziché far una scelta immediata, ma questo può stranire le persone che invece si aspettano da te un sì già da tanto tempo. Sarà possibile una rinascita? Penso di sì, però la Bilancia adesso ha altri riferimenti per la vita e vuole soprattutto stare bene perché ti sei accorto che dando tanto agli altri, lavorando in maniera anche piuttosto affannosa alla fine l’unico che si stressa sei tu. I soldi contano ma conta anche la propria volontà di azione, il proprio desiderio. A proposito, in amore c’è stato un momento di stress: forse sei stato preoccupato per qualcuno ma ora va meglio;

Scorpione. Lo Scorpione ha una grande voglia di liberarsi di un peso. Sappiamo che la fine di dicembre ha portato qualche disagio, e tra l’altro qualcuno è anche giù di corda dal punto di vista fisico. Ci sono stati momenti difficili. Ricordo un momento particolarmente pesante che c’è stato non solo a fine dicembre ma anche nell’estate 2019, quindi lo Scorpione la prima cosa che deve fare è ripristinare il proprio benessere. In amore fai attenzione alle piccole incomprensioni, soprattutto se di mezzo ci sono altri familiari. Scintille in amore? Forse, semplicemente, nervosismo. Se ci sono delle cose che non vanno non prendertela col partner, se non ha colpa.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei un ottimista a oltranza e questo porta bene perché chi è ottimista non diffida e soprattutto fa tutto quello che il destino propone. E tra tante cose che si fanno bene e tante che si fanno male, una vincente c’ sempre. Venere è un altro elemento di fortuna in più che mi fa credere che tu sia pronto a fare una piccola rivoluzione nella tua vita che può anche coinvolgere l’amore.

Capricorno. È un primo giorno dell’anno invitante perché abbiamo Mercurio, Giove, Saturno e Sole favorevoli. Quindi, da una parte sei pieno di pensieri, come al solito a fine anno inizi anno nuovo tracci bilanci: piccole preoccupazioni che dovrebbero però trasformarsi in grandi soluzioni. Diciamo che, al momento, hai voglia di mettere punti fermi nella tua vita e non vuoi più rinunciare a nulla. L’amore parla e parlerà in maniera molto più seria e tranquilla nella seconda parte del mese;

Acquario. L’Acquario è sempre desideroso di sentirsi libero. Spesso, anche quando ha un’attività molto importante trova una distrazione un hobby. Insomma, l’Acquario- sia nel lavoro sia in amore- vuole sempre avere una porticina aperta, diciamo un’uscita di emergenza, ecco, nel caso in cui ci siano problemi. Quest’anno però non permette di fare più cose, bisogna fare anche una scelta. Quando dico (più o meno scherzando) che stai perdendo i freni inibitori non sto dicendo cose assurde perché secondo me sono tanti adesso gli Acquario che non vogliono più stare nelle regole, nelle convinzioni, e nei prossimi mesi potrebbero anche iniziare un percorso di lavoro importante o mantenere quello che fanno scegliendo una strada più originale per esporsi;

Pesci. Hai bisogno di coraggio, hai bisogno di forza, di maggiori prospettive. Io spero che l’amore possa darti quello che non ti ha dato per esempio il lavoro, fino a novembre perché dicembre è stato un mese di soddisfazioni, soprattutto per chi lavora autonomamente. Bella questa Venere che presto parla di sentimenti appagati. Non pensare che l’amore sia una meta difficile da raggiungere, se da tempo sei da solo, perché con questo atteggiamento rischi di scegliere inconsapevolmente persone che già all’inizio non possono darti quello che tu cerchi. Con Scorpione, Leone e Capricorno attenzione alle dispute. Le lontananze d’amore vanno eliminate e lo dico in particolare alle coppie che hanno vissuto una crisi, soprattutto a novembre dell’anno scorso.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento