‘Eco’, il nuovo partito politico lanciato dall’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti

L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, dopo aver lasciato il M5s ed essere approdato al gruppo Misto, è pronto a lanciare il suo nuovo partito politico: ‘Eco’.

Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, è deciso a lanciare una sua nuova creatura politica. Dopo aver lasciato alla Camera il M5s in favore del gruppo Misto, Fioramonti starebbe pensando di lanciarsi in prima persona nel mondo politico formando un proprio partito. Tale nuova ‘creatura’ prenderà il nome di ‘Eco’, in riferimento alle prime tre lettere delle parole ecologia ed economia.

Nelle settimane scorse Fioramonti è stato a colloquio con il leader dei Verdi Europei e con alcuni partiti del centrosinistra, a testimonianza che questa nuova linea vuole spostare i propri obiettivi verso questa parte politica. Potrebbero essere molti i pentastellati a seguire le orme di Fioramonti: nella giornata di ieri, infatti, Rospi e Angiola si sono schierati con l’ex ministro dell’Istruzione, appoggiandolo in questa iniziativa.

Lorenzo Fioramonti lancia ‘Eco’, un nuovo partito politico con lo sguardo rivolto all’Europa

Lorenzo Fioramonti lancerà ‘Eco’ con una serie di iniziative e di convegni, grazie anche all’aiuto di una parte del mondo accademico e di altri parlamentari che guardano con interesse alla nascita di una linea politica maggiormente incentrata su temi europei come l’ecologia.

L’obiettivo è anche quello di spostare il consenso maggiormente a sinistra, in modo tale che gli ex elettori grillini possano orientarsi maggiormente su questa linea politica. Potrebbero essere molti i pentastellati a lasciare il M5s e a seguire le orme di Fioramonti. ‘Eco’ dovrebbe correre in solitaria, ma potrebbe in futuro anche aderire a una lista dell’attuale premier. La politica si sa è in continua evoluzione, staremo a vedere quale strada prenderà questo nuovo partito.