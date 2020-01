Pescatori lottano con uno squalo bianco per un’ora – VIDEO

Un gruppo di amici stava pescando a largo delle coste della Florida quando uno degli ami si è conficcato nelle fauci di uno squalo bianco.

Per iniziare l’anno, in Florida un gruppo di amici aveva deciso di fare un giro in barca. Una volta giunti a largo i ragazzi hanno posizionato le canne da pesca ed in attesa di evoluzioni hanno cominciato a rilassarsi bevendo della birra e prendendo il sole. Tutto stava andando in modo tranquillo, anche troppo visto che nessuno di loro aveva preso nulla per 3 ore. Ad un tratto, però, una delle canne da pesca è stata strattonata con tale violenza da far oscillare la barca.

Il proprietario della canna si è attivato immediatamente ed ha cercato di tirare per fare stancare la grossa preda che aveva abboccato, ma quando questa è emersa giungendo quasi a pelo d’acqua si è accorto che si trattava di uno squalo bianco. Il momento in cui la creatura marina si è palesata è stato filmato da uno degli amici, il quale non è riuscito a trattenere l’eccitazione per l’aver visto il pericoloso predatore. C’è voluta all’incirca un’ora prima di liberare l’amo e sganciare lo squalo, nel frattempo tutti hanno temuto che l’imbarcazione si ribaltasse.

Leggi anche ->Terrore a Miami, avvistato un gigantesco squalo bianco. Le sue dimensioni sono incredibili

Pescatori lottano con uno squalo bianco per un’ora: “Temevo di finire in acqua”

I protagonisti di questa assurda avventura a largo hanno raccontato l’accaduto sia attraverso il breve video apparso su Facebook (che trovate in calce) sia a parole. Uno di loro ha spiegato: “Siamo rimasti là fuori per quasi tre ore senza fare quasi nulla, così stavano oziando e prendendo il sole. All’improvviso quasi tutta la barca ha cominciato ad essere tirata verso i basso. In questo modo ci siamo accorti di averne agganciato uno grosso”. Continuando a raccontare, ha confessato poi la paura provata in quei momenti: “Pensavo che sarei stato sbalzato fuori dalla barca, quella cosa tirava veramente forte”.

Leggi anche ->Squalo bianco aggredisce turista. L’uomo è salvo e ha raccontato la sua esperienza