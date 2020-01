Ragazza di 14 anni morta per meningite a Sassari: la tragedia è avvenuta a Capodanno

Una ragazza di 14 anni è deceduta all’ospedale di Sassari il giorno di Capodanno: la causa del decesso è la meningite, ma essa non è da ricondurre a un virus contagioso.

Una giovane ragazza di 14 anni è stata colpita da meningite ed è morta il giorno di Capodanno nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. La ragazza si è sentita male il 29 dicembre, venendo immediatamente ricoverata all’ospedale. Le sue condizioni sono precipitate nei giorni seguenti e nella serata di ieri è avvenuto il decesso della sfortunata ragazza.

La 14enne è morta a causa di una meningoencefalite batterica, non meningococcica.

Tragedia a Sassari: muore una ragazza di 14 anni a causa della meningite

La giovane è morta per una forma di meningite non riconducibile a virus. Per questo motivo le autorità sanitarie non hanno attivato i protocolli di profilassi, dal momento che tale forma di meningite non è assolutamente contagiosa.