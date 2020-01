Ragazza distrugge gli oggetti del fidanzato traditore: la sorella posta le immagini che fanno il giro del web – VIDEO

La ragazza si filma mentre distrugge gli oggetti del fidanzato “imbroglione”, ma il video virale gli si ritorce contro.

Una ragazza ha realizzato dei filmati della propria vendetta contro il fidanzato, di cui ha scoperto il tradimento. La giovane si è registrata intenta a distruggere gli oggetti del ragazzo in una serie di video virali – ma le reazioni le se si sono ritorte contro. Il thread dei video Snapchat di Becca Connelly è stato caricato su Twitter lunedì da sua sorella Kianna.

Il video era intitolato: “Il fidanzato di mia sorella l’ha tradita dopo essere stati insieme per oltre un anno e aver incontrato i suoi figli.” I video riprendevano Becca che strusciava uno spazzolino da denti attorno a una tazza del water e versava il suo gel per il corpo Lynx nel water prima di riempire il flacone con una crema depilatoria. Usando un paio di forbici, la ragazza sconvolta tagliava a metà un’etichetta Stone Island mentre una didascalia sullo schermo diceva: “Uno dei suoi beni più preziosi”.

Nei video Becca ha anche versato la candeggina in una tazza usandola per dipingere un pene comico su una delle sue camicie. Un altra camicia è stata tagliata con le forbici. La donna sprezzante ha anche deturpato un’immagine del presunto colpevole disegnando nuvole di fumetti con scritto: “Sono un imbroglione “. Il video includeva anche scatti di lei che si strofinava una scopa sui vestiti del suo presunto infedele partner.

Le reazioni al video non sono state quelle che si aspettava

A riportare la notizia è stato il sito di informazione Dailystar. I video sono stati guardati oltre 5 milioni di volte diventando virali. Tuttavia, molti spettatori sembrano schierarsi con il fidanzato traditore. Una persona ha detto: “Che qualcuno abbia imbrogliato o no, questo è un comportamento psicotico infantile. Andare avanti”. Un altro ha aggiunto come per un cuore spezzato lei abbia commesso degli atti criminali. “Mi sentirei male per lei, ma questo è incredibilmente immaturo. È un maledetto ma distruggere le cose delle persone in quel modo è così infantile”, ha commentato un terzo. “Non credo nel tradire, ma penso che la fine della loro relazione sia stata il miglior risultato (per lui)”, ha detto uno spettatore. Un altro utente si è schierato dalla parte della donna con il cuore spezzato, aggiungendo: “A volte devi solo rilasciare quell’energia per andare avanti”.