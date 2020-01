Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 2 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 2 gennaio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 2 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film d’animazione “Mary Poppins”: la governante dei due fratellini Banks si è licenziata e in casa regna sovrana la confusione. Il padre ha scarsa fiducia nelle capacità della sua giovane e ingenua consorte, una suffragetta che ha in testa solo le rivendicazioni femminili. Invocata dai due bambini, scende dal cielo Mary Poppins, una stramba signora con cappellino e ombrello che ne combina di tutti i colori,magicamente. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda il film “Australia”: Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese, eredita enorme podere in Australia. La Lady cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via. In seconda serata, il film “Nati stanchi”.

Su Rai 3 va in onda il film “Vita di Pi”: Pi Patel è il giovane figlio del proprietario di uno zoo indiano e, vivendo a stretto contatto con gli animali, ha imparato a conoscerne abitudini e caratteri, con precisione enciclopedica. Pi e la sua famiglia, però, sono costretti a lasciare l’India e si imbarcano per il Canada portandosi appresso alcuni degli animali dello zoo, ma la nave su cui viaggiano affonda e dal naufragio si salvano solo lui e la gigantesca tigre del Bengala che Pi chiama Richard Parker. In balia delle acque dell’oceano per 227 giorni, Pi riesce a salvarsi dagli istinti feroci di Parker, grazie alle sue conoscenze e all’anomalo rapporto che tra loro si crea. Subito dopo, lo speciale, dedicato alla medicina, “Tutta salute – Speciale cibo e benessere”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il ragazzo di campagna”: Artemio abita al paese: quattro case sperdute nella campagna, dove non succede mai niente e l’unico spettacolo è il passaggio del treno. Artemio vuole andarsene e si decide al grande passo, quando gli viene proposto come prospettiva il matrimonio con la desolante Maria Rosa. Ma nella tentacolare metropoli al nostro eroe ne succedono di tutti i colori, sia per quanto riguarda la ricerca di un lavoro che sul piano delle esperienze sentimentali. A seguire, il film “Missione eroica-I pompieri 2”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata dello show musicale “All together now”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “To Gun”: Mitchell è un pilota di caccia. Segue i corsi di addestramento per entrare nei “top gun”, con la testarda determinazione di essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. In barba al regolamento, si innamora di Charlie, bionda istruttrice e suo superiore; per di più, si crede responsabile della morte del suo copilota. In seconda serata, il film “Ufficiale e gentiluomo”.

Su La 7 va in onda il film “Il ponte sul fiume Kwai”: Thailandia, Seconda guerra mondiale. Gli inglesi, dopo la resa ai giapponesi, progettano una rappresaglia. Subito dopo, in replica “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Un Natale da Cenerentola”: a un ballo in maschera natalizio, Angie cattura l’attenzione dello scapolo d’oro Nicholas, ma la ragazza deve lasciare la festa senza poter rivelare la propria identità.

Stasera in TV, la programmazione di giovedì 2 gennaio 2019

Rai 1

21:20 Mary Poppins (film)

00:30 Tg1

Rai 2

21:20 Australia (film)

23:30 Nati stanchi (film)

Rai 3

21:20 Vita di Pi (film)

23:30 Tutta salute – Speciale cibo e benessere

Rete 4

21:20 Il ragazzo di campagna (film)

23:30 Missione eroica-I pompieri 2 (film)

Canale 5

21:20 All Together Now

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Top Gun (film)

23:30 Ufficialmente e gentiluomo (film)

La 7

21:20 Il ponte sul fiume Kwai (film)

23:30 Otto e mezzo

Maria Rita Gagliardi