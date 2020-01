Strage di Capodanno: mamma uccisa insieme al compagno nella casa dell’ex marito

Una giovane mamma è stata trovata priva di vita nel letto in cui aveva passato la notte con il compagno, anch’esso ucciso.

La polizia di Duffield, cittadina del Derbyshire, sta ancora cercando di comprendere le motivazioni e la dinamica del duplice omicidio avvenuto in un quartiere residenziale nel primo giorno del 2020. Le vittime sono Helen Almey, recentemente divorziata, ed il fidanzato. La scoperta dei loro corpi è avvenuta nel corso della giornata di ieri quando i vicini di casa hanno sentito provenire dalla casa delle urla.

Trattandosi di un quartiere tranquillo, tutti o quasi sono riusciti a sentire quanto veniva detto, almeno secondo quanto riferito da uno dei residenti: “I miei vicini hanno sentito delle urla provenire dalla casa. Hanno detto di aver sentito qualcuno che diceva: ‘Sono morti, sono morti, cosa c***o hai fatto?’ più e più volte”. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la coppia stesa sul letto con ferite mortali evidenti sul corpo.

Mamma uccisa a Capodanno insieme al nuovo fidanzato

La donna veniva da un divorzio, 6 mesi fa infatti si era separata ufficialmente dal marito Rhys Hancock, un insegnante. I due si continuavano a sentire per gestire le questioni riguardanti i 3 figli (tutti di età inferiore ai 9 anni) e Helen viveva con questi nella casa che aveva comprato con lui. Per fortuna il giorno dell’omicidio i tre piccoli non erano in casa (probabilmente erano dal padre) e non hanno assistito alla tragedia.

Il sospettato è un uomo di 39 anni che gli agenti hanno fermato in zona. Né l’ex marito né altre persone sono al momento sotto indagine. La morte dei due ragazzi è stata uno shock per tutti quelli che li conoscevano. Un amico di Helen ha spiegato alla stampa che la mamma era da poco tornata a riappropriarsi della sua vita, dopo aver concluso una relazione che da tempo non funzionava più.

