La vera Rapunzel si chiama Alena e vive ad Odessa

Rapunzel esiste ha una chioma fluente di capelli biondi e vive ad Odessa (Ucraina). La ragazza si chiama Alena e non taglia i capelli da quando aveva 5 anni.

Qualunque bambina ha sognato almeno una volta di diventare come Rapunzel (o barbie raperonzolo): una bellissima principessa dalla lunghissima e fluente chioma bionda. Nella realtà, però, fare crescere i capelli sino e oltre i piedi è difficile, richiede pazienza e necessità di una buona dose d’aiuto da madre natura. Crescendo dunque, le donne optano per rinunciare a quel sogno, anche per una questione di praticità. Una chioma così lunga, infatti, richiede una cura meticolosa e costante, ma spesso la vita non ci permette di curare in maniera quasi ossessiva un solo dettaglio del nostro aspetto.

Eppure c’è chi ha deciso di dedicare parte della sua vita a curare la crescita dei propri capelli sino a farli divenire simili a quella della principessa delle fiabe. La ragazza si chiama Alena Kravchenko, è ovviamente ucraina (come suggerisce il nome) e da qualche mese a questa parte è diventata una celebrità social. Alena, infatti, ha cominciato a postare foto della sua folta e lunga chioma su Instagram, ottenendo il soprannome di “Vera Rapunzel”.

Alena, la vera Raperonzolo svela il suo segreto

Ai suoi fan su Instagram Alena ha spiegato che non taglia i capelli da quando aveva 5 anni, da 29 (ne ha 34), e che non va mai dal parrucchiere per sistemarli. A chi le ha chiesto come fa per le doppie punte e per non farli sfibrare, la celebrità social ha spiegato che non asciuga mai i capelli con il phone, non usa la piastra, lava i capelli solo una volta a settimana e non si pettina mai con i capelli bagnati. Inoltre utilizza delle maschere e degli oli particolarmente nutrienti. Adesso la chioma è giunta a misurare 1,80 cm, superandola in altezza (lei è alta solo 1,68 cm).