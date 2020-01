Chi è Aristide Malnati, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Aristide Malnati, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Aristide Malnati è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 4” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’egittologo.

Aristide Malnati è nato a Milano, il 10 luglio 1964. Figura per lui molto importante è stata la nonna, con la quale ha trascorso l’infanzia ad Arma di Taggia, Imperia. Ha frequentato il liceo classico a Milano e, proprio tra i banchi di scuola, è diventato amico di Alfonso Signorini.

Dopo il diploma, si è iscritto all’Università Statale di Milano e si è laureato in Parirologia greca. Subito dopo, si è specializzato in Filologia classica a Zurigo e ha conseguito un dottorato in papirologia greca a Strasburgo. Così è diventato uno dei maggiori studiosi di egittologia, tanto che nella sua carriera ha partecipato a ben 15 scavi in Egitto. Lui e alcuni colleghi, nel corso di queste affascinanti ricerche, hanno trovato centinaia di papiri scritti in greco antico.

Biografia e curiosità su Aristide Malnati

Ha collaborato come giornalista pubblicista per diversi quotidiani nazionali, per “Libero”, “Donna Moderna”, “il Sole24 Ore” e “l’Avvenire”, ha una rubrica fissa sul settimanale “Chi” e, infine, affianca Alfonso Signorini nel suo show in onda su Radio Montecarlo. In televisione, ha partecipato a diversi programmi: “Cuore di mamma”, “Pomeriggio 5”, “Detto Fatto”, “Grand Hotel Chiambretti” e “L’Isola dei Famosi”, in veste di naufrago. Attualmente è insegnante di Papirologia Biblica all’Università Cattolica di Milano.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, non ha avuto molta fortuna, o meglio, non prima della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Prima di prendere parte al reality honduregno, il 55enne descriveva la sua sfera privata come un tantino piatta, mentre dopo l’exploit televisivo ha registrato una certa impennata. Ha avuto un amore platonico con una ventenne di nome Virginia, sua collega nell’emittente 7Gold.

Maria Rita Gagliardi