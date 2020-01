Cucciolo abbandonato attende da 3 mesi il padrone con una temperatura di -30°

Un cucciolo abbandonato attende al freddo e al gelo il padrone da 3 mesi. I residenti hanno provato ad avvicinarlo, ma lui non cerca nuovi padroni.

Ad inizio ottobre un uomo senza cuore ha fatto scendere il suo cucciolo di cane in strada e poi è partito senza più voltarsi indietro. Storie di abbandono come questa sono frequenti, ma solitamente i cuccioli cercano di farsi una nuova vita vivendo come randagi o vengono affidati ai canili. Nel caso di questo cucciolo, soprannominato dai locali “L’hachiko russo“, la situazione è leggermente diversa.

Speranzoso che un giorno o l’altro il padrone tornerà a farsi vivo, infatti, il fedele cucciolo non si fa avvicinare da nessuno ed anche quando qualcuno gli dà del cibo per convincerlo ad avvicinarsi, lui resta sulle sue. Le uniche volte in cui si tende in direzione di qualcosa è quando vede passare un’auto, sulla quale spera di vedere il padrone che scende e lo riporta nella loro casa.

Cucciolo abbandonato: le autorità cercheranno una nuova famiglia

La storia di questo povero animale ha commosso tutti gli abitanti della zona. Il cucciolo è stato abbandonato nei pressi del villaggio di Kuskun ed è diventato una specie di mascotte per i suoi abitanti che lo hanno ribattezzato “Kuskun Hachiko”. Qualcuno ha persino appeso un cartello nel quale si legge: “Attenzione, questo cane attende il suo padrone”. Sotto al cartello viene lasciata una ciotola con dentro del cibo ogni giorno.

A preoccuparli, al momento, è il rischio che le temperature gelide di questi giorni (da tempo si è arrivati ai -30°) possano condurlo ad una brutta fine. I post, le foto e i video pubblicati in questi giorni hanno attirato l’attenzione delle autorità locali che cercheranno di far tranquillizzare il cane per poterlo portare in un canile e poi affidarlo ad una seconda famiglia che lo tratti come merita.