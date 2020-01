Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2020: la Bilancia deve pensare prima di agire, lo Scorpione deve fare chiarezza

Venerdì 3 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. il fine settimana non annuncia ancora quel recupero che però sarà il tema dominante del tuo cielo a partire da primavera. Io immagino l’Ariete, in questo periodo, molto nervoso, anche un pochino ansioso, desideroso che si sblocchino alcune questioni legate a compravendite, legate anche a situazioni private di lavoro. Periodi buoni per sposarsi, convivere, iniziare situazioni che poi si convalideranno meglio certamente saranno primavera e ultima parte del 2020. Comunque, sei in procinto di partire per grandi progetti;

Toro. Il Toro in questo weekend è più forte. la Luna andrà nel segno e questo un elemento di forza al punto che se devi parlare d’amore si potrà dire quello che pensi. Il Toro ha bisogno di conferme, ha bisogno di persone certe attorno, e quindi adesso farà una sorta di appello per capire chi ci sta e chi non ci sta e in questo potrebbe essere piuttosto duro nei giudizi. Dal punto di vista della vita di tutti i giorni, delle case, delle compravendite, delle questioni finanziarie, abbiamo Saturno e Giove in ottimo aspetto, quindi c’è già chi ha risolto un problema e chi- compatibilmente anche con le proprie finanze, le proprie capacità- lo risolverà a breve;

Gemelli. Per i Gemelli le stelle producono un effetto importante perché questo è un segno al centro di una piccola grande rivoluzione che può portare lontano. Peccato Marte in opposizione: rende tutto più fastidioso. Poi ultimamente ci sarà anche chi si è stancato troppo, in vacanza (attenzione quando si hanno pochi giorni a disposizione, si fanno cose che durante l’anno non si fanno e il fisico si strapazza), quindi un po’ di relax ci vuole. Molto importante rinverdire i sentimenti e alcuni nodi si scioglieranno a breve;

Cancro. Stelle un po’ turbolente. Se dovessi interrogare le te stesso nel profondo forse dovresti ammettere di non essere del tutto contento, e allora adesso occhio anche alle responsabilità, altrimenti le insoddisfazioni crescono. Se poi lavori con delle persone in famiglia, o magari dei soci, è proprio lì che scatta l’agitazione perché potresti essere molto scontento. Il fine settimana dovrebbe portare più serenità. Le tue scelte sono dure, sono molto determinate: c’è chi ti approva e chi no.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Tutte le strade non più percorribili o che non portano i in questo 2020 saranno interrotte, perché avere Saturno (ancora non è in questa posizione, ma lo avrai) in opposizione significa dire stop a un certo stile di vita e forse anche a tutte quelle persone attorno a te che non danno nulla ma pretendono solo. D’altronde, il Leone è un grande generoso, soprattutto quando si sente amato riesce a dare tanto (forse troppo). Invito tutti quelli che hanno una storia d’amore fragile a rafforzarla;

Vergine. Questo weekend nasce con Luna, Giove, Saturno e Mercurio favorevoli, quindi le buone idee non mancano ma soprattutto adesso c’è tanta voglia di aire e reagire. Le persone che ti vogliono bene, che sono di riferimento, non solo ora ma nei prossimi rappresenteranno una sorta di punto di accordo in vista del futuro e il 2020 regalerà già nei primi mesi qualcosa di importante. Se ne renderanno conto in particolare coloro che hanno già un’attività o vogliono convalidare un amore;

Bilancia. La Bilancia in questo venerdì deve tenersi lontana dalle complicazioni che da tempo riguardano anche i sentimenti. Forse non è facile trovare una soluzione a tutto. Potresti anche avere una persona meravigliosa al tuo fianco, ma non essere del tutto contento. In questo weekend sarà un pochino più facile rapportarsi agli altri. Giove e Saturno dissonanti invitano, comunque, la Bilancia in questi giorni a non precipitare gli eventi, e se ci sono questioni legate alla casa di analizzare bene ogni situazione prima di agire;

Scorpione. Lo Scorpione se ha dei dubbi d’amore dovrebbe parlare ora. Sappiamo che questo è un segno zodiacale un po’ affaticato, ha chiuso l’anno in maniera pesante. Quanti di voi che hanno trascorso proprio il Capodanno in maniera piuttosto intima, se non addirittura bloccati da in piccolo problema personale, fisico. Allora, in questi giorni bisogna riemergere e soprattutto non essere negativi. Tra l’altro, proprio domenica ci sarà una sorta di resa dei conti nella famiglia e nelle coppie che si amano. Ecco, sì, anche in quelle in cui l’amore non manca c’è bisogno di un po’ di chiarezza, forse perché bisogna mettere a punto o in chiaro dei progetti legati al futuro, che riguardano la casa, il lavoro.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tra questo venerdì e domenica sarai pieno di energia e questo anche grazie a una buona posizione di Marte, che entrando nel tuo segno zodiacale ti regala quello spirito di intraprendenza che è già presente nel tuo cielo, nel tuo oroscopo, nel tuo DNA , ma che ora ha una spinta in più. E allora sarai tu a spingere gli altri, sei tu la locomotiva della tua comitiva. Magari avresti solo bisogno di un piccolo aiuto;

Capricorno. La confusione è sovrana, ma perché? Perché hai grandi progetti per questo 2020 e quindi ti aspetti anche grandi cose. Se intendi iniziare un nuovo progetto, se vuoi iniziare a occuparti delle cose con più coraggio e determinazione, nessun problema: stai solo attento ai nemici e a chi, ovviamente, è un po’ geloso del fatto che tu stia andando avanti. Le donne Capricorno hanno una sensibilità molto particolare. posso dire che questo è un anno di sistemazione per molte. Gli uomini pensano di più alla carriera e ritengono di essere persone valide solo quando ottengono un grande successo. Ecco, questo riversare la propria ambizione sulle questioni di carattere pratico può essere un po’ pericoloso. Esiste anche l’amore, quindi io invito chi ha una famiglia a rendersi conto che i sentimenti spesso appagano più delle questioni di carattere pratico;

Acquario. L’Acquario se vive delle tensioni d’amore dovrà cercare di risolverle in questo weekend. Che l’Acquario abbia una grande spinta a cambiare vita è più che chiaro perché anche i progetti bati negli ultimi tre, quattro, cinque anni possono non soddisfare più e quindi c’è una grande esigenza di rimettersi in gioco, di fare anche altre cos. Se un certo percorso non è quello giusto bisogna avere il coraggio di dire basta, e certamente se non sarà l’Acquario a dire stop sarà il destino a mettere diciamo così lo zampino perché entro primavera questa entrata di Saturno nel segno determinerà, inevitabilmente, un’ottimizzazione della propria vita;

Pesci. Attenzione alle dispute con persone legate al tuo passato, se ci sono separazioni in corso. Si potrà fare una richiesta? Assolutamente sì. tra l’altro, chi ha lavorato bene riuscirà- se ha interrotto qualcosa- a recuperarla e poi adesso potrebbe anche arrivare una bella chiamata; una sorta di premio per te è in arrivo nel corso dei prossimi giorni e questo weekend promette bene anche per i sentimenti, che possono rinascere. Non dimentichiamo che presto Venere sarà nel tuo segno, quindi amicizie che nascono ora potranno diventare qualcosa di più.

Maria Mento