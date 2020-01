Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 3 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 3 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 3 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show, condotto da Mara Venier, “La porta dei sogni”. A seguire, un nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Notte al museo 3-Il segreto del faraone”: il potere magico della tavola di Ahkmenrah inizia ad affievolirsi e Larry, prima che sia troppo tardi, deve trovare il modo di salvare i suoi amici del Museo di Storia Naturale di New York. Insieme al figlio Nick, volerà, quindi, alla volta di Londra per recarsi al British Museum, dove forse potranno trovare il modo di ripristinare il magico dispositivo. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Il cacciatore”.

Su Rai 3 va in onda il film “Tutto quello che vuoi”: Alessandro, ventidue anni, è trasteverino, ignorante e turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finchè Alessandro è costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni, dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al tesoro che incuriosisce progressivamente Alessandro e accende la cupidigia dei suoi amici che pensano di trovare chissà quale bottino. Subito dopo, la rubrica “La mia passione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”, seguita dal film “La morte ti fa bella”.

Su Canale 5 va in onda il film “Una tata magica”: Seth Webster, rimasto vedovo, deve occuparsi da solo di Jason e Judd, i due scatenatissimi figli gemelli, dopo che l’ultima governante li ha abbandonati per la disperazione. Il Natale si avvicina e Seth decide di cercare una nuova governante, capace di compiere un vero e proprio miracolo: mettere in riga le sue due piccole pesti. A seguire, il documentario “Pavarotti: una voce per sempre”.

Su Italia 1 va in onda il film “Indiana Jones e il tempio maledetto”: stavolta Jones dovrà vedersela con alcuni seguaci della dea Kali che hanno ridotto alla fame alcuni villaggi indiani. In seconda serata, il film “Indiana Jones e l’ultima crociata”.

Su La 7 va in onda il film “L’attimo fuggente”: all’Accademia Welton, un elitario college del New England, nell’autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l’istituto: con gesti a volte plateali, infonde negli studenti l’amore per la vera poesia e, soprattutto, una grande fiducia nei loro mezzi intellettuali. La situazione degenera quando uno dei ragazzi, Neil, dominato da un padre autoritario, si mette in urto con l’austera famiglia per fare l’attore. Subito dopo, il film “Risvegli”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda la prima puntata di “Bake Off Italia-All Stars Battle”.

