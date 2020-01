Vittorio Grigolo chiede alla fidanzata di sposarlo a All Together Now – VIDEO

Vittorio Grigolo ha lasciato la fidanzata Stefania senza parole, le ha fatto la proposta di matrimonio a All Together Now

Vittorio Grigolo ha chiesto alla fidanzata Stefania Seimur di sposarlo, durante la puntata di All Together Now in onda ieri 2 gennaio su Canale 5.

La ballerina è rimasta senza parole, al settimo cielo per la proposta di nozze è scoppiata a piangere e ha subito risposto di si.

I due stanno insieme da poco più di un anno, di recente lui aveva già manifestato il desiderio di volerla sposare. Ad oggi la storia d’amore tra loro procede a gonfie vele e non vedono l’ora di diventare marito e moglie.

Sara Fonte