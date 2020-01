Brescia-Lazio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciottesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Brescia e Lazio. Il match è in programma domenica alle ore 12.30 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di domani: nell’anticipo delle 12.30, il Brescia di Corini ospita la Lazio di Simone Inzaghi. Nell’ultimo incontro del 2019, il Brescia ha pareggiato per 1-1 sul campo del Parma, mentre la Lazio è reduce dal trionfo in Supercoppa contro la Juventus a Riad.

Nel Brescia problemi muscolari per Ndoj e Donnarumma. In avanti Corini si affiderà alla coppia Torregrossa-Balotelli con Spalek a supporto; in cabina di regia spazio per Tonali. Nella Lazio qualche dubbio si ha in avanti con Immobile che è stato frenato in settimana dall’influenza, ma il capocannoniere del campionato dovrebbe stringere i denti e far coppia con Caicedo. Squalificati Luis Alberto e Lucas Leiva: in mezzo al campo potrebbe scalare Correa insieme a Parolo e Milinkovic Savic.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile.

Brescia-Lazio è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 12.30 di domenica pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Brescia sono 26: 13 le vittorie del Brescia, 7 i pareggi e 6 le vittorie della Lazio. L’ultima sfida in Serie A risale alla stagione 2010-2011, quando la Lazio si impose per 0-2 grazie alle reti di Gonzalez e Kozak.