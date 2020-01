Chi è Patrick Ray Pugliese, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Patrick Ray Pugliese, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Patrick Ray Pugliese è ufficialmente uno dei concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul gieffino.

Patrick Ray Pugliese è nato a Teheran, il 5 dicembre 1977. Vive tra Montecarlo e Milano. Inizia la sua esperienza televisiva come presentatore e giornalista per il canale satellitare “Montecarlo Sat”, conclusasi nel 2002. Nel 2004, ottiene la notorietà nazionale partecipando alla quarta edizione del “Grande Fratello”, nella quale si classifica secondo e diviene uno dei personaggi di maggior richiamo in “Mai dire Grande Fratello” della Gialappa’s Band, in onda nello stesso anno, grazie ad un’imitazione da parte di Fabio De Luigi.

Dopo il “Grande Fratello”, viene chiamato da Antonio Ricci per entrare a far parte del TG satirico “Striscia la notizia” con uno spazio appositamente creato per lui durante il quale ha il compito di consegnare il Gongolo di Platino. Nel 2006, recita in una puntata di “Casa Vianello”, intitolata “Reality show”. Partecipa alla sit-com “Radio Sex”, in onda su Alice Home Tv, al fianco di Martina Colombari.

Nello stesso anno, viene nominato Cittadino Onorario di Arcevia nelle Marche, ottenendo la nomina di Cavaliere dell’Ordine dei Protettori della Madonna di Montevago, esponendo una mostra personale di suoi quadri nella Stanza Reale del Castello di San Pietro in Musio e assumendo l’appellativo di Patrick Ray Pugliese D’Arcevia. Dal 2007, è DJ e produttore discografico, prediligendo la musica house, underground, progressive, tech-house e confermando la tradizione musicale presente da generazioni nella sua famiglia con il nonno Angel Pugliese e suo padre Osvaldo Camahue.

Biografia e curiosità su Patrick Ray Pugliese

Nel 2008, entra nelle sale cinematografiche, come interprete del film “I Picciuli”. Nel 2009, termina il suo ruolo in “Striscia la Notizia” e inizia una collaborazione con Giampietro Cutrino (Gip) del programma “Le Iene”, in onda su Italia 1 partecipando al progetto TV “One Million Year”. Nel 2010, torna sul piccolo schermo nel programma “Le Iene”.

Nel 2011, lavora come inviato per i programmi “Domenica Cinque” e “Stasera che sera!”, entrambi condotti da Barbara d’Urso su Canale 5.

Nel 2012, in qualità di deejay producer, stringe collaborazioni con artisti di rilievo. Contemporaneamente, annovera la sua presenza all’interno del palinsesto radiofonico di m2o con il programma “Glam”, condotto da Carlotta e Alessandro Lippi. Il 13 febbraio 2012, entra nuovamente come concorrente nella casa del “Grande Fratello 12”, dalla quale uscirà classificandosi al terzo posto. Proprio all’interno della Casa, conosce la concorrente Martina Pasciutti, dalla quale, uno anno più tardi, avrà il figlio Leone. I due, in un secondo momento, si lasciano.

Da luglio 2012, è conduttore del programma per ragazzi “Karaoke Super Show”. L’8 novembre 2012 conduce in mondovisione, la prestigiosa serata finale del “Fashion Tv Clubbing Awards 2012 Fashion Tv Clubbing Awards” a Montecarlo, insieme ad Ania J. Nel 2013, si candida con Grande Sud alle elezioni regionali del Lazio: ma non viene eletto.

Tra il 2013 – 2014 conduce “X Hunter” sul canale video di Yahoo, dove indaga sulle storie più incredibili in Italia e nel mondo, successivamente, diventa opinionista a “Mattino Cinque”. La fine del 2014 lo vede collaborare insieme a un team di esperti Mtb, con i quali crea una nuova serie di modelli di mountain bike, che vengono presentati in anteprima all'”Expò Bici di Padova” e in seguito alla discoteca “Hollywood” di Milano, nella quale festeggia anche il ventesimo anniversario della “Elray Cycles”.

Nel 2018, partecipa a “Mai dire…Mondiali” e “Mai dire…talk”, condotto dalla Gialappa’s Band. Dal 2015 fino ad oggi, svolge la sua attività di imprenditore nel campo delle mountain bike.

Maria Rita Gagliardi